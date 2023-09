Pestato a sangue scompare nel nulla: slitta il processo

Nel 2017 il suo nome finì alla ribalta delle cronache: era stato condannato a nove anni e quattro mesi poiché considerato l’intermediario tra la coppia che aveva cercato di uccidere il pensionato vignolese Luciano Pancaldi e il killer assodato per portare a termine il terrificante piano. Ora l’uomo risulta invece vittima di un brutale pestaggio, avvenuto nel 2015 ad opera di due marocchini finiti a processo con l’accusa di lesioni gravi. Ieri l’udienza è slittata: infatti la vittima del pestaggio, Rosario Sanbasile, pare sia svanito nel nulla e non si è costituito parte civile nel procedimento.

All’epoca dei fatti, forse per un debito di droga, l’uomo fu picchiato a sangue, anche a colpi di pietra dai due imputati poco più che ventenni. Il nome dell’uomo, Rosario Sanbasile, oggi 50enne è appunto noto alle cronache poiché fu accusato, al pari di altre tre persone del tentato omicidio del pensionato vignolese Luciano Pancaldi, accoltellato a Vignola la sera del 19 novembre 2015, su disposizioni della figlia del pensionato e del marito di lei. Infatti quello che doveva essere un efferato delitto aveva come unico scopo quello di mettere la mani sull’eredità dell’anziano. La figlia Cristina Pancaldi fu condannata a nove anni di reclusione, otto per il marito e otto appunto per Sanbasile, questa volta ‘vittima’ in un altro procedimento.