Pestato dalla baby gang: "Mio figlio ha paura a uscire"

Ha provato a reggere, a ‘tenere duro’ ma dopo qualche ora è emotivamente crollato, confidando ai propri genitori di avere ora tanta paura ad uscire di casa, soprattutto in bicicletta. Ha solo 15 anni ma ha dovuto già fare i conti con quella ‘baby criminalità’ che spaventa oggi soprattutto gli adulti, che mai si sarebbero aspettati di vedere per le strade coetanei dei propri ragazzi pestare a sangue i loro figli per un cellulare, una sigaretta o, come in questo caso, una bicicletta.

A temere ora per la propria incolumità è lo studente 15enne che, nei giorni scorsi, è stato aggredito dal branco mentre girava in bicicletta con gli amici nella piazzetta dell’Ex Amcm, tra via Morane e Carlo Sigonio. "Inizialmente ha cercato di fingere che tutto andasse bene. Poi mi ha confidato proprio ieri sera di aver paura ad uscire in bicicletta da solo. Preferisce non utilizzarla dopo quello che è successo e per farlo sapere ai suoi amici, ha diffuso anche anche un reel su Instagram", racconta il padre, Davide Ponzoni.

Per tre settimane "comunque deve stare attento perchè è stato medicato per la frattura al naso: glielo hanno risistemato e ha avuto ventuno giorni di prognosi ma è in convalescenza. Vedremo una volta tolta la ‘stecca’ come va: vorrei portarlo una volta sgonfio dall’otorino per capire se è tutto ok perchè la ‘botta’ è stata violenta".

Il 15enne è stato picchiato da un gruppo di almeno cinque ragazzini di origine straniera che, per riuscire a rapinarlo della bicicletta, lo hanno colpito con una bottiglia. "È venuto a trovarlo uno dei ragazzi con cui era uscito. Sicuramente ora quello che gli è successo gli è tornato ‘addosso’ ed è montata la paura. Quello che speriamo è che dopo l’ennesimo episodio, dopo l’ennesimo ragazzino pestato le istituzioni facciano qualcosa", continua Ponzoni. A quanto pare gli agenti della squadra mobile, che si occupano delle indagini stanno chiudendo il cerchio attorno ai responsabili. La famiglia del giovane ha subito sporto denuncia. "Ringraziamo la polizia e i sanitari, subito intervenuti", commenta infine l’uomo. "Speriamo ora che quei ragazzini vengano fermati e che abbiano poi la giusta punizione: non si può delinquere e sperare di restare impuniti".

