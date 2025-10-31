Peste suina, scattano le restrizioni: "Lavare scarpe e segnalare carcasse"

Scattano misure di prevenzione nei comuni del crinale modenese per evitare l’ingresso della peste suina africana nel nostro Appennino. Di recente infatti sono state ritrovate carcasse di cinghiali contaminate dalla peste suina in Garfagnana, quindi i territori limitrofi, comprendenti i comuni di Frassinoro, Fiumalbo e Pievepelago, entrano in ‘Zona di restrizione uno’. La decisione è stata presa in una riunione straordinaria del Servizio veterinario Ausl di Modena, con Polizia provinciale, Ente parco Emilia centrale, ambiti territoriali di caccia ed associazioni faunistico venatorie, che hanno fatto il punto sulle misure di contenimento da prevedere in base al recentissimo regolamento europeo.

Per quanto riguarda le attività consentite, i cittadini possono andare nei boschi senza particolari limitazioni (sono quindi confermate ad esempio tutte le attività di raccolta funghi, tartufi, escursionismo, raccolta delle castagne) con la sola raccomandazione, una volta terminata l’attività, di lavare le scarpe utilizzate o comunque cambiarle in modo essere sicuri di non aver calpestato terreno contaminato dalla peste ed esserne quindi veicolo inconsapevole.

La Polizia provinciale sottolinea che: "ancora sul nostro territorio non sono state rinvenute carcasse infette ma sono state attivate zone di restrizioni in un raggio di 20 chilometri entro cui vengono attivate misure di contenimento contro la diffusione del contagio".

Polizia e servizio Veterinario Usl raccomandano di segnalare l’eventuale avvistamento di carcasse fornendo le coordinate gps e fotografie, così da agevolare le operazioni di ricerca e prelievo da parte delle autorità competenti. Altre limitazioni sono collegate al maggior prelievo venatorio del cinghiale, sulle quali sono già stati informati gli ambiti territoriali di competenza.

g.p.