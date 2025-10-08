Pet Therapy e scuola inclusiva. Il Grande cuore di Concordia

L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Modena
CronacaPet Therapy e scuola inclusiva. Il Grande cuore di Concordia
8 ott 2025
ALBERTO GRECO
Cronaca
Dono da 10 mila euro alle elementari. E un fondo raccolto da Non è il Pork Factor va all’Oncologia pediatrica .

L’assegno da 10mila euro da parte del gruppo che organizza Playa d’En Fossa alle scuole elementari ’Sergio Nori’ di Concordia

Concordia conferma la sua forte vocazione solidaristica, rafforzando il suo impegno verso le realtà sociali ed inclusive del territorio, non solo locale. Attraverso due diversi appuntamenti svoltisi tra maggio e giugno diverse migliaia di euro sono andate a beneficio di alcuni importanti progetti che esaltano il concetto di comunità. Il principale di questi è la donazione da parte del gruppo che organizza Playa d’En Fossa di 10mila euro che, insieme a risorse già stanziate dal Comune, permetteranno di realizzare nella scuola primaria di Concordia un progetto unico nella Bassa modenese: un’aula accogliente e inclusiva, ispirata al modello Snoezelen, pensata per il benessere e la crescita dei bambini con disabilità, ma anche uno spazio magico per tutti, dove imparare con i sensi e con il cuore. Questo sogno è diventato realtà grazie a Tatiana, una mamma che ci ha creduto fino in fondo e che è riuscita a coinvolgere l’amministrazione comunale e gli amici di Fossa di Concordia, che hanno destinato al progetto il ricavato dell’ultima edizione del festival che lo scorso maggio ha fatto ballare e divertire migliaia di persone. Altre risorse raccolte sempre grazie al festival sono state donate anche all’Associazione Girasole, alla scuola d’infanzia di Fossa, all’ASD Fossa, alla Banda Rulli Frulli, ad Asdam e Parrocchia di Fossa. "Un grande gesto di comunità – ha commentato la sindaca Marika Menozzi - che unisce scuola, sport, inclusione e solidarietà. Grazie di cuore a tutti i volontari di Playa d’En Fossa per la passione, la generosità e la capacità di trasformare la musica in solidarietà!". Sempre da Concordia è stata consegnata e distribuita lunedì la somma raccolta attraverso la prima edizione di "Non è il Pork Factor", la nuova festa promossa dall’associazione di promozione sociale "I Fiol D’la Schifosa", che si è conclusa con un importante risultato solidale.

Ne hanno beneficiato il reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Modena, per un progetto di pet therapy rivolto ai piccoli pazienti; la Scuola Materna Muratori di Concordia, per avviare un percorso educativo di musica per l’infanzia; l’associazione La Lucciola, che da anni promuove attività riabilitative ed esperienziali per bambini e ragazzi con disabilità. L’evento, che si è svolto dal 13 al 15 giugno e nelle giornate del 20 e 21 giugno, ha visto la partecipazione di oltre 2.000 presenze complessive.

Alberto Greco

