Petizione contro la moschea. Pd: "Così si semina paura"

"La destra sassolese usa temi sensibili per seminare paura e divisione". Questa la riposta della segreteria cittadina del Partito Democratico a Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e lista Macchioni che giovedi mattina hanno presentato una petizione contro la moschea che potrebbe sorgere ai Quadrati, all’interno di locali acquistati dalla comunità islamica.

"È la solita ricetta, ovvero inventare complotti e alimentare diffidenza", scrive Maria Aceto, che parla di "fatti ben chiari. Ai Quadrati – scrive il segretario cittadino del Pd - sorgerà un centro polifunzionale, aperto ad attività culturali e inclusive, perfettamente compatibile con la destinazione urbanistica. Per quanto riguarda la moschea attualmente esistente in via Cavour, aggiunge Aceto, "non possiamo escludere che possa essere trasferita in futuro. Si tratta però di un percorso ancora aperto, che richiederà una modifica del PUG e un confronto con la città per individuare soluzioni condivise. Ogni altra affermazione che parli di decisioni già prese o di "nuova moschea" è priva di fondamento".

Il segretario del Pd ricorda inoltre come già l’ex sindaco Gian Francesco Menani, già nel 2009, a proposito della moschea di via Cavour, ammetteva come si stessero valutando ipotesi di trasferimento.

"All’epoca – scrive Aceto - si parlava di trasferimento in un luogo più adatto, con parcheggi e servizi. Oggi alcuni fingono di non ricordare e parlano di "nuova moschea". Una narrazione distorta, costruita sapendo di mentire". Aceto parla di "strumentalizzazione" e di "una campagna d’odio costruita contro una comunità che a Sassuolo vive e lavora da decenni. Un atteggiamento irresponsabile".

s.f.