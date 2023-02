Petizione, il mercato dei piccoli animali è salvo

Colpo di scena sul mercato dei piccoli animali di Spilamberto. Con ogni probabilità (manca l’importante formalità di un atto di Giunta, che però l’amministrazione ha intenzione di fare nella settimana entrante), quella di oggi non sarà più l’ultima domenica di questo appuntamento, ma si continuerà anche nelle prossime settimane e, in prospettiva, senza interruzioni. Sia il sindaco di Spilamberto, Umberto Costantini, sia l’assessora Stefania Babiloni, nei giorni scorsi hanno avuto diversi incontri con gli espositori abituali di questo mercato e con rappresentanti di associazioni ornitologiche. La linea del dialogo alla fine ha vinto (proprio l’altro giorno erano state depositate in comune 719 firme per dire no alla chiusura) ed è stato trovato un compromesso. In sintesi, il Comune è pronto a concedere una proroga di 3 mesi al mercato, che potrà quindi continuare a svolgersi ogni domenica mattina in piazzale Berlinguer. In questo lasso di tempo, gli espositori dovranno cercare di organizzarsi in un’associazione per arrivare a gestire indipendentemente tale appuntamento. Unica condizione, è che già da domenica dovranno rimanere fuori i commercianti di polli che vendono galline a fine carriera, acquistate esclusivamente per la macellazione. A confermare tutto è stato il sindaco Umberto Costantini. "La nostra intenzione – ha detto il primo cittadino – non è mai stata quella di chiudere il mercatino tout court; al contrario, vogliamo rimettere al centro di questo appuntamento la sua parte più folkloristica, identitaria, amatoriale. Ricordo infatti che qui ci sono espositori che hanno polli e volatili di razze particolarmente pregiate e particolari, le quali manifestano al contempo l’amore che tali allevatori hanno per i loro animali. Intendiamo però escludere la degenerazione di tale mercatino, ovvero la grande presenza di coloro che invece vanno in giro per l’Italia a raccogliere galline a fine carriera per poterle vendere non tanto come animali vivi, ma affinchè siano macellate. Per noi, quest’ultimo aspetto va contro lo spirito del mercatino". Di qui, appunto, la decisione di andare "in giunta a metà settimana con una proroga di 3 mesi che già escluda la presenza di questi commercianti". I tre mesi di proroga, appunto, serviranno agli espositori per costituirsi in un’associazione che arrivi a gestire in autonomia il mercatino. Poi, sempre in prospettiva e sempre secondo quanto riferito da Costantini, il mercatino potrebbe anche cambiare sede, arrivando in zona Rocca Rangoni e arrivando così ad essere ancora di più nel cuore del paese. Marco Pederzoli