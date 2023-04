Petizione per la chiesa, è bagarre politica La minoranza: "Non diventi campagna elettorale"

Attorno alla ricostruzione della chiesa di San Possidonio scoppia una bagarre politica. La petizione per il suo recupero non è stata discussa. La minoranza, uscita dalla sala consiliare, facendo mancare il numero legale, spiega: "Appare singolare – scrivono i consiglieri di minoranza – che un ex sindaco ed ex commissario alla ricostruzione post-sisma, dopo 10 anni, presenti una raccolta firme per completare il rifacimento della chiesa. Se l’attuale maggioranza ha divisioni interne, un ’semplice’ cittadino è lecito usi le istituzioni per procedere alla conta delle correnti interne e per mettere in discussione l’amministrazione? Tutti attendono la ricostruzione ma usare questo desiderio come campagna elettorale personale è triste e deplorevole".

Alberto Greco