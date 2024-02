Petra compie trent’anni e rinnova il suo format

Allo scoccare dei suoi trent’anni, "Petra", il giardino di Modenantiquaria, cambia volto e rinnova il suo ‘format’. Nato come salone dedicato all’antiquariato per gli esterni, ora "Petra" allarga il suo sguardo al concetto di paesaggio, ma offre anche un approccio più moderno, addirittura contemporaneo. "Vogliamo tenere insieme tre dimensioni: il centimetro del designer, il metro dell’architetto e il chilometro del paesaggista", anticipa Luca Fois, creative advisor di "Petra". Sempre più spesso, oggi, nell’arredo delle case, outdoor e indoor si confondono, si mescolano, e mobili di design possono ‘dialogare’ efficacemente con opere d’arte antiche. "Petra" di cogliere queste tendenze e di rivolgersi anche a chi, attraverso il design odierno, può scoprire l’antiquariato.

Fra le installazioni proposte al salone la "Domus Petra", progettata da Giulio Cappellini, architetto e designer di fama internazionale, insieme a Leonardo Talarico: un’interpretazione contemporanea della Domus Pompeiana, in cui spazi interni ed esterni creano un ambiente unico, con una sorta di ‘ibridazione’ per soddisfare il desiderio di verde di chi vive in città. Mentre "Slow garden lifestyle" sarà il progetto del team creativo The Playful Living guidato dall’architetto stylist Marta Meda e da Luca Fois, per raccontare scenari di vita all’aperto e una nuova estetica del paesaggio. La Piazza Progetti e Paesaggi accoglierà momenti di incontro, riflessione e racconto sul paesaggio (pubblico e privato) e sui suoi cambiamenti: è nato anche il comitato ‘Amici del paesaggio’ (di cui fa parte anche l’assessore regionale Mauro Felicori) per fare incontrare architetti, paesaggisti, giardinieri e designer.

