Petrella paga per tutti. E’ in arrivo Giuliani?

Francesco Petrella non è più l’allenatore di Modena Volley. L’annuncio dell’esonero è arrivato all’improvviso ieri pomeriggio, mentre si giocava la finale di Coppa Italia tra Perugia e Monza, con uno scarno comunicato stampa: "La società Modena Volley – si legge – comunica di aver sollevato dall’incarico da allenatore della prima squadra Francesco Petrella. Il Presidente Giulia Gabana e tutta Modena Volley ringraziano il tecnico per la correttezza e la professionalità dimostrate. La Società augura a Francesco tutto il meglio per il prosieguo della carriera professionale". L’allenamento pomeridiano di ieri è stato diretto dal suo assistente Nicolò Zanni, dovrebbe rimanere nello staff invece, Roberto Ciamarra. La presidente di Modena Volley e i due fratelli Storci (che domani alle 15,30 incontreranno la stampa) hanno quindi reputato di essere arrivati al punto di non ritorno della stagione e hanno optato per un decisione che creerà controversie, senza ombra di dubbio. Certo, se si vuole dare la scossa con una mossa societaria, le strade secche che il mondo del volley offre sono due: cambiare l’allenatore o aggiungere giocatori potenzialmente titolari alla rosa. Ci sono anche il blocco degli stipendi (maestro in tal senso Giovanni Vandelli) o altre leve, ma Giulia Gabana ha deciso per la linea forte. Controversie, dicevamo. Che ne è e che ne sarà della rosa per il prossimo futuro? E del progetto triennale sul tecnico e sui giovani da far crescere, così tanto promosso in estate, se l’elemento che più aveva bisogno di tempo, ovvero l’allenatore che ancora non aveva diretto una panchina di SuperLega da head coach, è stato sollevato dall’incarico dopo soli tre mesi di partite? É mancata quella fiducia che solo pochi giorni fa il direttore sportivo Alberto Casadei e un comunicato societario dichiaravano solida nello staff e nel lavoro del tecnico. Evidentemente tutto ha lasciato il passo ai risultati e alla classifica ma anche ad altro, nella necessità di non fallire l’accesso ai play off ora messo a rischio dalla poderosa rimonta di Cisterna, assieme alle ultime cinque sconfitte su sei match in campionato. C’è molta nebbia in viale dello Sport, speriamo che presto qualcuno possa riuscire ad accendere un faro, a dare prima spiegazioni e poi certezze, per schiarirla.

Giuliani in arrivo. Il nome del sostituto sembra essere ormai certo, ovvero quello di Alberto Giuliani, tecnico marchigiano già tre volte campione d’Italia con Cuneo e con la Lube, che all’inizio della stagione ha lasciato la formazione bulgara dell’Hebar, in gravi difficoltà economiche. Sarà solo un traghettatore in grado di gestire situazioni pesanti? O Modena punterà su di lui più a lungo? E Francesco Petrella, ora, cosa sceglierà per la sua carriera?

Alessandro Trebbi