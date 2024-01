Petrella: "Si è rivisto l’agonismo che volevo"

"Nah, perché parlare?" esclama Bruno alla richiesta di un commento sulla partita della riscossa, poi rincara la dose: "Sono momenti, niente è per sempre, né le gioie né i momenti bui. Fosse per me, questa vittoria ce la dimenticheremmo subito e ricominceremmo da zero. Festeggiamo stasera (ieri, ndr) poi basta. Anzi, farei così ogni volta". Il capitano della Valsa Group non vuole caricare di significato la vittoria al tie break ottenuta a Monza, nonostante la sua evidente importanza. Proviamo a prenderlo col sorriso: che ne pensa di Juantorena, novello palleggiatore su uno dei palloni-chiave del tie break? Bruno ride: "Eh, è stato bravo… ma d’altronde Osmany il palleggio ce l’ha, quando è entrato da seconda linea non avevo dubbi che avrebbe alzato bene. Dopo mi ha preso in giro anche! Hai visto com’è? Ma era importante, va bene così". Poi di nuovo sotto con le domande spinose: che settimana è stata per loro? Tutti con Petrella? "Vedi? Per quello dicevo che non volevo parlare. Noi adesso dobbiamo stare chiusi, uniti, vicini. Miglioriamo, lavoriamo, il gioco al centro ad esempio, ma per il resto zitti e pedalare". Poi si lascia andare: "Lo sappiamo che Modena è unica, che giocare per Modena è la più grande responsabilità nel mondo del volley, ne siamo consapevoli ma al tempo stesso dobbiamo anche restarne lontani, almeno per il momento, e lavorare in silenzio".

Petrella ha i segni della stanchezza nervosa ben visibili sul volto. Il termine giusto è “tirato”. Ma per il coach gialloblù è stata un’altra partita: "Dal punto di vista agonistico, altra storia rispetto alle recenti sconfitte. Siamo stati sempre agonisticamente nella contesa. Poi i set tirati si vincono e si perdono, e mica si vincono e si perdono da soli ma con l’avversario. Lo so che sono tanti punti quelli del parziale di 1-7 nel quarto set, però dobbiamo anche ricordare che in quel passaggio Monza ha fatto cose straordinarie, tra cui una battuta ai 120 all’ora sulla riga e un’altra sul petto di Davyskiba. C’è più rammarico per il terzo set, dove abbiamo commesso errori che ci hanno impedito di stare punto a punto fino alla fine. Perdere punto a punto invece fa parte dello sport: pretendere di vincere tutti i punto a punto significa essere più forti e questa non è la nostra condizione". Che settimana è stata per Petrella? "Di lavoro, come tutte le altre. Lunedì scorso alle 8 di mattina ero già in ufficio col mio staff poi abbiamo parlato con la squadra, ci siamo confrontati su cose tecniche e non solo. Mi dispiace che passi l’idea che questa è una squadra che se ne frega: no, è una squadra che pur coi suoi difetti prova a giocare bene a pallavolo. Oggi abbiamo dimostrato che in trasferta riusciamo a giocare molto bene: vediamo se riusciamo a farlo anche al PalaPanini".

