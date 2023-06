Pezone al Nonantola Film Festival "Vi racconto Petruska e la maternità"

di Maria Silvia Cabri

Sarà la proiezione, in anteprima mondiale, de ‘La casa della stella’ di Ilaria Pezone, una giovane regista italiana già molto affermata nell’ambito del cinema sperimentale, ad aprire la seconda serata della rassegna estiva del Nonantola Film Festival. La serata, dedicata alla terza edizione del Ribalta Experimental Film Festival svoltasi a marzo a Vignola, avrà inizio stasera alle 21.30 in piazza Liberazione (ad ingresso gratuito) con la proiezione del film biografico della durata di 60 minuti che racconta l’incontro della regista con la tarologa Petruska Vitiello, figlia dell’artista napoletano Donato Vitiello Ilaria come nasce questo progetto?

"Il film si pone in ‘chiusura’ di un ciclo di lungometraggi che ho dedicato a varie personalità, non solo artistiche. Con questo progetto mi propongo di cercare, scavando e decostruendo, una ‘verità’, quella che che muove il personaggio di Petruska, campana, classe 1985, figlia d’arte (il padre, Donato Vitiello è stato rinomato docente di disegno presso l’Accademia di Napoli; la madre, Gutte Norrild, è un’artista danese), ex studentessa di ingegneria meccanica in Danimarca, affetta da artrite psoriasica, dedita, per passione, alla lettura dei tarocchi. Parallelamente ricerco le radici della mia propensione alla creazione artistica, interrogandomi attraverso il confronto con il materiale acquisito".

Un film più ‘personale’?

"Rispetto agli altri, questo è sicuramente più esplicito nell’essere personale. Non mi limito a ritrarre Petruska, ma rifletto anche su cosa è l’arte e la necessità di fare arte e su quello che è il ruolo di madre che si allaccia alle esigenze familiari e alle priorità della vita. Ho iniziato quest’opera in un momento di crisi creativa: da poco ero diventata mamma e oltre al mio lavoro di insegnante sentivo l’esigenza di dare vita ad un film. Poi parlando con lei, ho scoperto che era incinta e quindi il tema della maternità è stato molto sentito: è un dialogo a due".

Come ha conosciuto Petruska?

"L’ho vista per caso su youtube: è dedita alla tarologia, è seguita da circa 10mila follower. Le opere d’arte del padre sullo sfondo mi hanno incuriosita. Dopo il lockdown sono andata ad intervistarla: una full immersion di tre giorni a casa del padre".

‘La casa della stella’: perché questo titolo?

"La Stella è un Arcano che riguarda la ricerca del proprio posto nel mondo, e a cui lei è molto legata".