Piaga incidenti, ecco il flash mob dei ciclisti "Modena diventi subito una città a 30 all’ora"

"Modena sia subito città a 30 all’ora". In occasione dell’evento nazionale ’M’illumino di meno’, da anni volto a promuovere la sostenibilità, Fiab Modena e le Associazioni in rete per l’inclusione e l’ambiente, hanno promosso una pedalata per chiedere che Modena diventi immediatamente una ’Città 30’ e sensibilizzare la collettività in merito al problema della sicurezza stradale. La manifestazione, che ha avuto luogo a partire dalla Ciclofficina del Novi Sad dalle 18.30 di ieri, ha visto una sessantina di persone percorrere in bicicletta alcuni tratti particolarmente critici della viabilità modenese. La prima tappa è stata l’incrocio tra via Padre Candido e viale IV Novembre, dove qualche settimana fa è stato investito un 72enne: qui i manifestanti si sono fermati per disegnare sull’asfalto un cuore con la scritta ’30’, simbolo della campagna Oms per sensibilizzare i progetti ’Città 30’; la manifestazione è poi proseguita giungendo al famigerato attraversamento di viale Monte Kosica in prossimità della stazione dei treni dove, nella sera di domenica 29 gennaio, sono state investite due ragazze di 17 e 18 anni, la più giovane delle quali è deceduta qualche giorno dopo: in questo luogo i partecipanti hanno inscenato un flash mob creando una sorta di barriera con le biciclette in prossimità dei due attraversamenti pedonali e, oltre a disegnare il consueto simbolo di ’Città 30’ hanno acceso due ceri in memoria delle vittime della tragedia. La pedalata è proseguita in seguito in direzione del cavalcavia Mazzoni, che separa il centro cittadino dal quartiere Sacca: la proposta di Fiab – come si legge dal comunicato stampa dell’associazione – è di "riservare il ponte Mazzoni (o almeno una corsia di esso) al trasporto pubblico, pedoni e biciclette, chiudendolo alle automobili private. Si realizzerebbe così un collegamento diretto e sicuro, che in poche centinaia di metri collegherebbe la nuova zona riqualificata del Canaletto a Piazza Roma". L’ultima sosta del percorso è stata via Europa, dove è in programma la costruzione del polo logistico Conad, progetto che ha suscitato perplessità e accese proteste da parte dei residenti. "Da questa manifestazione – ha dichiarato Davide Paltrinieri, membro di Fiab e referente dell’evento – ci aspettiamo di incominciare a fare cultura su cosa significhi realizzare una ’Città 30’ e illustrarne i benefici. Modena purtroppo è tra le città ’maglia nera’ per quanto riguarda morti e feriti in particolare tra pedoni e ciclisti e noi vorremmo sensibilizzare l’opinione pubblica per migliorare questa tragica situazione. Oggi le vetture sono sempre più pesanti e, benché i dati del Comune riportino un progressivo calo di incidenti, quelli che avvengono sono spesso molto gravi: la soluzione più sicura è quella di ridurre i limiti di velocità in tutta la città".

Jacopo Gozzi