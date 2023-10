Piaga infortuni sul lavoro. Tre operai cadono dall’alto a Castelnuovo e Mirandola. Uno di loro è gravissimo

Tre lavoratori rimasti gravemente feriti in due distinti infortuni e nell’arco di poche ore. E’ quanto accaduto ieri nella nostra provincia dove, purtroppo, gli incidenti sul lavoro, anche con esiti fatali si ripetono con preoccupante frequenza, come dimostrano i dati diffusi dai sindacati: nel 2022 (fonte Cisl) le denunce sono state più di 15mila, con un aumento rispetto all’anno precedente del 10%.

Il primo infortunio si è verificato ieri mattina intorno alle 11 in via della Pace, a Castelnuovo Rangone. Per cause in corso d’accertamento un 52enne, che stava svolgendo lavori in un cantiere è precipitato da un’impalcatura. L’uomo ha fatto un volo di diversi metri per poi cadere rovinosamente al suolo. I colleghi hanno subito dato l’allarme e sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: una volta stabilizzato il 52enne è stato trasportato a Baggiovara dove ora si trova ricoverato in ortopedia. Fortunatamente il 52enne non corre pericolo di vita: la prognosi è di 40 giorni. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dell’Ausl e i carabinieri che stanno lavorando per ricostruire la dinamica del grave infortunio. Neppure un’ora dopo un altro grave infortunio sul lavoro ha visto coinvolti non uno ma due operai, precipitati da un cestello elevatore. L’incidente si è verificato intorno alle 13 a Mirandola, in via Goldoni, dove i lavoratori erano impegnati nei lavori di rimozione di alcune tegole all’esterno di una palazzina. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, i carabinieri, l’ispettorato del lavoro e l’elisoccorso da Bologna e Pavullo. Sconvolto il proprietario dell’azienda: "Il mezzo lo abbiamo usato ieri (giovedì, ndr), ed è sempre sottoposto a tutte le verifiche – ha spiegato Francesco Passaniti – Si è rotto un ingranaggio all’improvviso, che ha fatto cadere il primo braccio e la cabina sopra si è piegata. Per questo motivo i ragazzi, che si trovavano all’interno sono stati sbalzati fuori. Uno è caduto sul mezzo, l’altro a terra. I feriti, subito soccorsi, sono stati trasportati a Baggiovara e al Maggiore di Bologna". I lavoratori, uno di loro ha 46 anni, sono residenti in Veneto e nel Mantovano. Uno dei due operai ha riportato la frattura della gamba, il collega traumi più importanti purtroppo. Entrambi sono stati portati in ospedale con l’elisoccorso. Il 46enne risulta ricoverato in ortopedia a Baggiovara e la prognosi è di 40 giorni. L’altro lavoratore, invece, è stato trasportato al Maggiore di Bologna e la prognosi è riservata. Sono ora in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’ennesimo grave infortunio sul lavoro che si verifica nella nostra provincia. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro: sarà infatti fondamentale individuare le cause che hanno portato al cedimento dell’ingranaggio, causando la caduta degli operai.

Valentina Reggiani