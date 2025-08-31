Ecco l'Europa League

Ecco l'Europa League
Piandelagotti, telefoni muti da due settimane
31 ago 2025
GENEROSO VERRUSIO
Cronaca
Piandelagotti, telefoni muti da due settimane

Frassinoro, la frazione è isolata. A rimetterci sono albergatori e commercianti che perdono prenotazioni e pagamenti con il Pos

Ogni blackout telefonico significa ore di lavoro perse e servizi ridotti al minimo (foto d’archivio)

Da circa due settimane la linea telefonica nella frazione di Piandelagotti va e viene. Le ricadute sono immediate: prenotazioni che saltano, pagamenti elettronici a singhiozzo, contatti con fornitori e clienti compromessi. A rimetterci, oltre al lavoro quotidiano, è anche l’immagine del territorio e il suo appeal turistico.

"Purtroppo siamo abituati a questi disservizi, ma ogni volta l’amarezza è tanta: ci sentiamo cittadini dimenticati e trascurati, eppure le bollette le paghiamo per intero, non chiediamo sconti", denuncia Ferdinando Lunardi, titolare dell’Albergo Alpino. Molti esercenti e attività della frazione condividono la stessa frustrazione: per chi non ha canali alternativi, ogni blackout significa ore di lavoro perse e servizi ridotti al minimo.

Nel tentativo di restare operativo, Lunardi ha attivato un numero alternativo che si appoggia a una parabola satellitare. "Posso chiamare, ma la linea principale è interrotta", spiega. "Un palliativo che non basta a compensare le perdite quando i clienti non riescono a mettersi in contatto o a finalizzare una prenotazione".

A complicare il quadro, negli scorsi giorni è intervenuta un’anomalia a dir poco surreale: digitando il numero fisso dell’Albergo Alpino, è capitato che le chiamate venissero instradate per errore verso l’utenza privata di una signora a San Damiano d’Asti, a oltre 300 chilometri di distanza. La donna, colpita proprio di recente da un lutto familiare, non ha gradito la gragnola di telefonate e ha provato a risolvere il problema con il proprio gestore.

Fatto sta che alcuni clienti dell’Albergo Alpino hanno addirittura pensato a una chiusura della struttura, con ulteriore danno d’immagine per Ferdinando Lunardi e la sua famiglia.

Ieri mattina, la linea dell’Albergo Alpino risultava nuovamente raggiungibile, ma la rabbia di Lunardi non si placa. "La continuità delle comunicazioni, in montagna, non è un optional: è un’infrastruttura essenziale per la sicurezza, l’economia locale e il turismo. Ormai gli stessi operatori telefonici quando proviamo a metterci in contatto non sanno più che scusa inventare... ci hanno detto che il problema di Piandelagotti è causato da un guasto a Montefiorino, ma è difficile avere ancora fiducia in loro", conclude Lunardi.

Generoso Verrusio

© Riproduzione riservata

