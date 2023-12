"Piani urbanistici, gravissimo ritardo"

"Alla data del 27 novembre scorso soltanto 16 Comuni su 47 in provincia di Modena avevano approvato, adottato o assunto i rispettivi Piani urbanistici generali. In pratica più della metà delle amministrazioni locali non ha ancora nemmeno avviato l’iter per dotarsi di uno strumento indispensabile per la pianificazione urbanistica che, secondo quanto stabilito proprio dalla legge regionale sul consumo di suolo, deve necessariamente concludersi entro il 1 gennaio del 2024". E’ Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, a lanciare l’allarme. "E’ uno scenario a dir poco desolante che dimostra, ancora una volta, la totale inefficacia di uno strumento normativo che non è riuscito, né riuscirà, a combattere efficacemente la cementificazione del nostro territorio visto che, come riportato dagli ultimi dati Ispra, Modena è settima in regione con un incremento netto di consumo di suolo pari a 44,38 ettari. Secondo i dati che ci sono stati forniti dalla stessa Regione – continua Piccinini – i Comuni della provincia di Modena che hanno approvato i Pug sono soltanto 4: Guiglia, Montefiorino, Palagano e Modena città".