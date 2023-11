Pianista nuovelle vague di scena alla Tenda

Per Ezio Bosso la musica è un incantesimo, tanto vero, spiegava, che "i direttori d’orchestra hanno la bacchetta dei maghi". Una massima trasferita sugli 88 tasti da Sullivan Fortner, il talento "nouvelle vague" della scena jazz newyorkese, band leader e individualista senza compromessi che modula l’armonia e intesse le idee ritmiche con verve curiosa e nitida, zigzagando nei labirinti delle frasi. Pianista e composer che sa stregare chi l’ascolta con "pastiche" di grande jazz, ne darà prova domani (lunedì) alle 21.30 in "solo" alla Tenda, unica data geminiana del Bologna Jazz Festival 2023, co-prodotta dall’Associazione Muse. Occasione per sfogliare l’album "Solo Game", un’operazione discografica che parte da lontano firmata da un artista abile nell’ emergere in un ambito particolarmente affollato, fra tradizione e modernità, al servizio del jazz e della canzone d’autore. Aduso ai grandi prosceni con la moglie Cécile McLorin Salvant, étoile dello storytelling globale, plurivincitrice di Grammy Awards con cui sarà in concerto a Orvieto per Umbria Jazz Winter (al via il 28 dicembre), l’artista di New Orleans ha fatto incetta di encomi internazionali sia come protagonista che come produttore di "The Window" (Mack Avenue, 2018), in comunione di anime creative con la stessa Cécil. Riconoscimenti plurimi il pianista li ha colti pure in diverse categorie di sondaggi di Down Beat, centrando il primo posto in Rising Star Piano e Rising Star Jazz Artist. Sterminato l’elenco delle divinità del jazz con cui ha diviso la ribalta da Wynton Marsalis, Diane Reeves e John Scofield a Dee Dee Bridgewater, Peter Bernstein, Gary Bartz, Fred Hersch e il compianto Roy Hargrove. Collaborazioni recenti includono "Generations" di Jazzmeia Horn e The Baylor Project. Liaison costante nel background dei più bravi riesce ad allestire le mirabili stanze sonore per brani per cui si commuove e che commuovono ad ogni nota. Attingendo a epoche diverse, preservando la tradizione ed evolvendo il suono, al filtro di un’inventiva semi selvaggia. Lavori e intuizioni presentati in pubblicazioni d’alto profilo come New York Times e The Root. Riconoscimenti che includono la Cole Porter Fellowship 2015 assegnata dall’American Pianists Association, la Leonore Annenberg Arts Fellowship, il Lincoln Center Award for Emerging Artists 2016 e, nel 2020 e il prestigioso Shifting Foundation Grant per lo sviluppo.