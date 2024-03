Piano antismog, domani niente limiti

Domani, giorno di Pasqua, non ci sarà la domenica ecologica e non sono previste, quindi, limitazioni alla circolazione dei veicoli, come sempre in occasione delle festività. E da lunedì 1 aprile termina la manovra regionale che dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche restringe la circolazione dei veicoli più inquinanti. Di fatto, da lunedì 1 aprile tutti i veicoli potranno circolare liberamente, come prevede il nuovo Piano aria integrato (Pair) 2030 della Regione Emilia Romagna (in vigore da marzo) che ha anticipato al 31 marzo la scadenza dei limiti prevista inizialmente per il 30 aprile. Sempre da lunedì 1 aprile termina anche il divieto di abbruciamento di residui vegetali e di combustioni all’aperto. Rimangono in vigore, invece, fino a lunedì 15 aprile i limiti che il Pair 2030 impone al riscaldamento: la temperatura massima non potrà superare i 19 gradi nelle abitazioni, negli uffici e nei luoghi per le attività ricreative, associative e di culto. Nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali, la temperatura potrà essere al massimo di 17 gradi. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e i luoghi che ospitano attività sportive.