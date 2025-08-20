Piano casa, i dubbi di Righi: "Abitazioni negli ex uffici?. Strada piena di insidie"

Uffici trasformati in abitazioni per aumentare l’offerta? Secondo l’urbanista Ezio Righi è una strada con molte insidie. L’architetto avverte l’amministrazione sui rischi connessi all’operazione. È "chiara" la necessità di trovare usi alternativi degli immobili che perdono funzione". Ma non "è questione semplice".

In alcuni casi, soprattutto nel centro storico, spiega l’urbanista, "gli attuali uffici consistono in originarie abitazioni, più o meno legittimamente adibite a quest’uso: non è difficile riportarli all’uso originario. Nella grande maggioranza dei casi tuttavia l’utilizzazione residenziale può incontrare due ordini di problemi". Il primo consiste nell’adeguarne le dotazioni all’uso abitativo, "realizzando l’indispensabile cucina, condizionata all’esistenza di una colonna di scarico in posizione idonea, con i relativi impianti elettrico e del gas, e integrando i servizi igienici quantomeno con doccia e attacchi per lavatrice e asciugabiancheria. La spesa per questi lavori, nel caso generale, è nell’ordine delle decine di migliaia di euro".

Il secondo nodo "può risiedere nella dimensione dell’unità, che non di rado può eccedere di molto le normali esigenze di una famiglia. Una suddivisione in più unità è fuori questione: a quale abitazione dare accesso dalla scala? A quale assegnare i servizi igienici e la relativa colonna di scarico? La suddivisione in unità abitative di minore superficie può presentarsi impossibile anche nell’ambito di una ristrutturazione sistematica dell’intero edificio". Un caso a parte è quello del Direzionale 70 o simili, "per cui è da escludere in linea generale la convertibilità ad uso abitativo: la facciata continua in vetro comporta spese di riscaldamento e climatizzazione insostenibili da normali famiglie, e vivere in una vasca da acquario non è da tutti".

Intermedio fra questi due "è il tipo che si trova ad esempio a lato di via Zucchi e di viale Cialdini, o lungo via Rainusso, progettato dall’origine per uffici, ma realizzato con materiali e tecniche tradizionali". Ma anche in questo caso ai presentano difficoltà.

La prima è "nella dimensione medio grande". La seconda "è nell’entità delle opere necessarie per l’adeguamento alle esigenze dell’abitare: realizzazione dello spazio cucina, adeguamento dei servizi igienici, suddivisioni di stanze con relative modifiche degli impianti, in particolare di riscaldamento e climatizzazione". In tutti i casi l’onerosità delle sistemazioni "esclude l’ipotesi stessa di una temporaneità dell’uso abitativo".

In conclusione, per Righi "non è da questa la strada da cui possa venire risposta all’emergenza. Il patrimonio abitativo di Modena è insufficiente. L’Istat ha conteggiato in dodicimila non le abitazioni vuote, ma quelle semplicemente che non sono occupate da residenti a Modena: su questo dato è cresciuto un colossale equivoco, che pesa gravemente sulla comprensione delle politiche necessarie". Un’efficace risposta per l’urbanista "può venire solo dal ritorno alle politiche abbandonate vent’anni fa, cioè l’offerta di aree edificabili non gravate dalla rendita, che consentì la realizzazione su terreni concessi dal comune di molte migliaia di abitazioni. Convenzionate a prezzi inferiori di almeno un terzo rispetto a quelli correnti, calmierando il mercato". L’ultimo programma di edilizia convenzionata Peep condotto dall’allora assessore Palma Costi "portò all’attuazione di tremila nuove abitazioni, di cui un terzo in affitto, calmierando in misura sostanziale il mercato. L’attuazione del Pug dovrebbe cominciare da questo". La formula per Righi "è piuttosto semplice: il proprietario del terreno che accetta di cederne almeno due terzi per un’indennità commisurata al valore agricolo, può utilizzare la parte restante per iniziativa privata. Se non accetta, avanti un altro".