Piano casa, nota stonata: "Forze dell’ordine, troppo cari i 15 alloggi"

"Bene il piano casa del Comune, ma il costo dei quindici alloggi per le forze dell’ordine è davvero esorbitante". La considerazione è di Modena Volta apgina a proposito dell’iniziativa dei giorni scorsi promossa dall’amministrazione comunale. "Peccato che insieme al cambio di rotta delle nuove iniziative comunali – attacca Mvp – spicchi una nota stonata dell’assessore ai lavori pubblici, Giulio Guerzoni. Un vero peccato perché ora, dopo decenni di silenzio comunale, la nuova Giunta si impegna ad affrontare il problema casa. Sindaco e assessori, infatti, propongono di sperimentare anche strumenti nuovi, come la trasformazione dei tanti uffici oggi inutilizzati in altrettanti alloggi".

Un tentativo che, se davvero funzionasse, "il dubitativo è d’obbligo, metterebbe sul mercato un alto numero di appartamenti in tempi brevi per calmierare gli alti prezzi degli affitti. Prezzi oggi inaccessibili non solo ai meno abbienti ma anche a fasce di reddito medio, come le famiglie con due lavoratori con stipendi contenuti".

Un "buon inizio" per la giunta "se non fosse per un’incredibile scivolata dell’assessore Guerzoni che, nel decantare gli interventi già in attuazione, finanziati dalle poche risorse pubbliche messe a disposizione da Governo, ha vantato anche la costruzione di quindici alloggi a canone agevolato per il personale delle forze dell’ordine" (il rendering nella foto).

Un intervento "doveroso" per permettere agli agenti di polizia di trovare alloggi a Modena, "ma che ha avuto un costo davvero esagerato, visto che la sola costruzione di questi 15 alloggi è stata appaltata ad un importo di oltre quattro milioni e mezzo, vale a dire 300 mila euro per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto del costo del terreno".

Un prezzo "davvero eccessivo stando alle dichiarazioni degli stessi rappresentanti delle imprese di costruzione che, al convegno, hanno parlato di costi per la sola costruzione inferiori a 200 mila euro per un normale appartamento di 100 metri quadrati. Com’è possibile allora che l’intervento comunale preveda una spesa di 300 mila euro ad alloggio, oltre una volta e mezzo i prezzi di mercato? Difficile condividere la soddisfazione dell’assessore Guerzoni".