Piano casa, tutte le spine: "Sono ormai quarant’anni che qui non si costruisce"

"Se il tuo reddito perde valore per il 20-30% e allo stesso tempo gli affitti salgono della stessa cifra, si perde speranza nel futuro e si aprono voragini demografiche. Senza un significativo incremento dei redditi la città stessa non ha futuro, e non basterà una crescita turistica a salvarci". A rendere plasticamente la portata dell’emergenza abitativa in città è il segretario del Sunia Marzio Govoni intervenuto alla giornata sul Piano Casa organizzata dal Comune giovedì al San Carlo. Oltre ad avviare il processo che consentirà la trasformazione degli uffici vuoti in abitazioni, a maggio l’amministrazione proporrà al Consiglio comunale il regolamento della nuova ’Agenzia Casa’. L’obiettivo è reperire alloggi in affitto sul libero mercato incentivando i proprietari con garanzie. Nella sostanza: il Comune diventa il locatore dell’immobile e paga direttamente al proprietario canone, spese condominiali e spese di ripristino che poi dovrebbe recuperare dagli assegnatari dell’immobile che il Comune cede in concessione a prezzo calmierato. "Condividiamo le linee del Piano casa del Comune e chiediamo un coinvolgimento reale nella sua applicazione – premette Govoni –. Il canone concordato funziona, e speriamo cresca ancora, ma l’erosione dei redditi in città è stata più forte che in altre parti della provincia. In otto anni i lavoratori dipendenti modenesi hanno perso il 16% del valore d’acquisto del proprio stipendio".

Dal punto di vista di chi una casa la possiede, invece, il presidente di Asppi (l’associazione dei Piccoli proprietari immobiliari) Francesco Lamandiniha ricordato che a Modena "sono quarant’anni che non si costruisce abbastanza. Oggi abbiamo gli stessi residenti del 1981. Mentre i comuni della cintura sono cresciuti di 70mila residenti e la fascia pedemontana di altri 20mila". Questo, oltre che portare troppe famiglie fuori Modena, "ha impedito anche di preparare le risposte al successo di politiche di espansione economica, turistica e universitaria che si sono concretizzate in questi ultimi dieci anni" Sorge la domanda: "Qual è la differenza tra edificare in un’area agricola di Formigine o Castelfranco e in una di Modena? Perché si può costruire nei comuni della cintura e non nel comune di Modena? Manca anche una programmazione di area vasta e il Ptcp 2009 della Provincia non è più attuale".

Quanto agli affitti, Lamandini ha osservato che "il Problema dei problemi resta la difficoltà a rientrare in possesso del proprio appartamento in caso di morosità. I tempi di rilascio degli immobili per morosità o fine locazione sono sempre oltre i 12 mesi, con punte attuali anche di 18-24 mesi. Pensate che durante la pandemia da covid venne bloccata l’esecuzione degli sfratti senza che ai proprietari venisse riconosciuto anche un minimo indennizzo. Oltre due anni. Tempi lunghi al Tribunale di Modena anche solo per avere la data per la prima udienza. Tempi lunghi per avere gli agenti di polizia per l’esecuzione dello sfratto. Spesso vengono riconsegnati alloggi in condizioni pessime. Sommiamo le spese legali, il mancato introito dei canoni, le spese condominiali e le spese per il ripristino dell’alloggio".