Piano del verde, proseguono gli sfalci

Prosegue il piano annuale di sfalcio dell’erba a Formigine e nelle frazioni. Un’attività fondamentale per la cura di un patrimonio che si estende su circa 927mila metri quadrati di verde pubblico e per il quale l’Amministrazione investe ogni anno oltre 400mila euro in manutenzione, di cui più di 100mila solo nel periodo primaverile. "Curare il verde pubblico significa anche comprenderne i tempi e le necessità. Il nostro impegno – spiega l’assessore all’ambiente Giulia Malvolti - è costante, e continueremo nei prossimi giorni con un nuovo ciclo di interventi".