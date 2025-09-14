Piano della sicurezza. Agenti in borghese davanti alle scuole

"La sicurezza è un diritto fondamentale da difendere e rafforzare ogni giorno, e in queste settimane ho incontrato tante e tanti cittadini preoccupati. Ci siamo confrontati e ho portato queste preoccupazioni all’incontro che ho avuto, mercoledì con Prefettura, Questura e Forze dell’Ordine". Il sindaco di Carpi, Riccardo Righi, introduce così l’incontro del ‘Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica’, che si è svolto nei giorni scorsi a Modena, nella sede della Prefettura.

Al centro il tema della sicurezza della città, con particolare attenzione al presidio del centro storico e delle scuole, in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Presenti, oltre alla prefetta Fabrizia Triolo, il questore Lucio Pennella, i vertici provinciali delle Forze dell’ordine e, in rappresentanza del Comune di Carpi, il sindaco, l’assessora alla Sicurezza Paola Poletti, il comandante della Polizia Locale Davide Golfieri e la vice comandante Daniela Tangerini, il dirigente dei Servizi scolastici Francesco Scaringella.

"Sono andato in Prefettura non solo come sindaco – prosegue Righi - ma come rappresentante di una comunità che chiede sicurezza e tranquillità. Carpi, per dimensioni e complessità, è paragonabile a un capoluogo di provincia, e ha quindi bisogno delle stesse attenzioni. Il lavoro di squadra con tutte le istituzioni ci permette di dare risposte immediate e continueremo ogni giorno a costruire sicurezza, con serietà e concretezza". L’incontro, che si inserisce nella costante collaborazione tra Prefettura, Forze dell’ordine e amministrazione comunale, aveva l’obiettivo specifico di programmare strategie di breve e medio periodo per la sicurezza e la prevenzione sul territorio, analizzando gli episodi accaduti nelle ultime settimane e valutando le azioni necessarie.

Nello specifico, è stata condivisa una strategia che punta a rafforzare la prevenzione, la tutela della quiete pubblica e il rispetto delle regole, potenziando le azioni già in corso e coordinando gli interventi tra le diverse forze impegnate sul territorio. Particolare attenzione è stata riservata al centro storico, alla luce delle richieste dei cittadini e dei recenti episodi di violenza. È stata decisa un’intensificazione dei presidi e dei controlli anche in vista dei numerosi eventi previsti nei prossimi mesi, per garantire una presenza costante e visibile delle Forze dell’ordine, a partire dall’impiego mirato della Polizia locale.

Un focus specifico ha riguardato le scuole: il Comitato ha confermato i presidi mirati negli orari di ingresso e uscita dalle lezioni, servizi in borghese, controlli sulle corriere e azioni condivise con famiglie e dirigenti scolastici per prevenire episodi di bullismo. I presidi di sicurezza saranno accompagnati da ulteriori progetti educativi e di formazione, come ‘In Campus’ che offre attività al di fuori dell’orario scolastico. "La sicurezza si costruisce ogni giorno – conclude il sindaco – lavorando insieme e con una collaborazione continua tra istituzioni e Forze dell’ordine: grazie al loro lavoro possiamo dare risposte concrete e rendere la nostra comunità sempre più sicura".

Maria Silvia Cabri