Giuseppe Tassi
La notte giusta
Modena
Piano della sicurezza. Agenti in borghese davanti alle scuole
14 set 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
Piano della sicurezza. Agenti in borghese davanti alle scuole

Carpi, rafforzata la prevenzione fuori dagli istituti e sui mezzi pubblici. Particolare attenzione anche al presidio del centro storico .

"La sicurezza è un diritto fondamentale da difendere e rafforzare ogni giorno, e in queste settimane ho incontrato tante e tanti cittadini preoccupati. Ci siamo confrontati e ho portato queste preoccupazioni all’incontro che ho avuto, mercoledì con Prefettura, Questura e Forze dell’Ordine". Il sindaco di Carpi, Riccardo Righi, introduce così l’incontro del ‘Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica’, che si è svolto nei giorni scorsi a Modena, nella sede della Prefettura.

Al centro il tema della sicurezza della città, con particolare attenzione al presidio del centro storico e delle scuole, in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Presenti, oltre alla prefetta Fabrizia Triolo, il questore Lucio Pennella, i vertici provinciali delle Forze dell’ordine e, in rappresentanza del Comune di Carpi, il sindaco, l’assessora alla Sicurezza Paola Poletti, il comandante della Polizia Locale Davide Golfieri e la vice comandante Daniela Tangerini, il dirigente dei Servizi scolastici Francesco Scaringella.

"Sono andato in Prefettura non solo come sindaco – prosegue Righi - ma come rappresentante di una comunità che chiede sicurezza e tranquillità. Carpi, per dimensioni e complessità, è paragonabile a un capoluogo di provincia, e ha quindi bisogno delle stesse attenzioni. Il lavoro di squadra con tutte le istituzioni ci permette di dare risposte immediate e continueremo ogni giorno a costruire sicurezza, con serietà e concretezza". L’incontro, che si inserisce nella costante collaborazione tra Prefettura, Forze dell’ordine e amministrazione comunale, aveva l’obiettivo specifico di programmare strategie di breve e medio periodo per la sicurezza e la prevenzione sul territorio, analizzando gli episodi accaduti nelle ultime settimane e valutando le azioni necessarie.

Nello specifico, è stata condivisa una strategia che punta a rafforzare la prevenzione, la tutela della quiete pubblica e il rispetto delle regole, potenziando le azioni già in corso e coordinando gli interventi tra le diverse forze impegnate sul territorio. Particolare attenzione è stata riservata al centro storico, alla luce delle richieste dei cittadini e dei recenti episodi di violenza. È stata decisa un’intensificazione dei presidi e dei controlli anche in vista dei numerosi eventi previsti nei prossimi mesi, per garantire una presenza costante e visibile delle Forze dell’ordine, a partire dall’impiego mirato della Polizia locale.

Un focus specifico ha riguardato le scuole: il Comitato ha confermato i presidi mirati negli orari di ingresso e uscita dalle lezioni, servizi in borghese, controlli sulle corriere e azioni condivise con famiglie e dirigenti scolastici per prevenire episodi di bullismo. I presidi di sicurezza saranno accompagnati da ulteriori progetti educativi e di formazione, come ‘In Campus’ che offre attività al di fuori dell’orario scolastico. "La sicurezza si costruisce ogni giorno – conclude il sindaco – lavorando insieme e con una collaborazione continua tra istituzioni e Forze dell’ordine: grazie al loro lavoro possiamo dare risposte concrete e rendere la nostra comunità sempre più sicura".

Maria Silvia Cabri

