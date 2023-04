Piano e violoncello, così regna l’armonia

di Stefano Marchetti

Quello fra il pianoforte e il violoncello non è stato sempre un ‘matrimonio’ facile: il suono grave del violoncello rischia di essere sovrastato dall’esuberanza e dalla potenza del pianoforte. Lungo tutto il Settecento furono pochissimi i tentativi di far ‘convivere’ i due strumenti e soltanto nel 1796 Beethoven scrisse le due Sonate che offrì a Federico Guglielmo II, re di Prussia e violoncellista, ed eseguì insieme al grande Jean Pierre Duport. Insomma, la ‘relazione’ fra pianoforte e violoncello si sviluppò soprattutto attraverso il periodo romantico e fra Otto e Novecento, grazie ai virtuosi che sapevano ‘infiammare’ gli strumenti e il pubblico.

Ed è proprio "Il violoncello dei grandi pianisti" che ci racconta il concerto che la Gioventù musicale propone domani alle 17.30 all’auditorium Biagi con due interpreti di caratura internazionale, la violoncellista Silvia Chiesa e il pianista Maurizio Baglini. Ci accompagneranno da "Kultaselle" le dieci variazioni su un canto finnico che Ferruccio Busoni scrisse nel 1890 e dedicò idealmente alla sua Gerda, la Kultaselle, "persona amata" all’Elegia composta da Liszt nel 1874 in memoria della contessa Marie-Moukhanoff Kalergis, alla Polacca brillante in do maggiore di Chopin, fino alla Sonata op. 19 di Rachmaninov.

Soprattutto agli esordi, tutti questi straordinari autori si dovettero porre il problema di come mantenere un equilibrio compositivo che non penalizzasse le singole parti. "Scrivo un po’ e vado molto lontano. A volte sono contento, a volte no. La butto in un angolo e poi la raccolgo di nuovo", confidava per esempio Chopin alla sorella, mentre a Parigi stava componendo la Sonata per violoncello in sol minore: in un repertorio ancora così poco ‘esplorato’, i ripensamenti erano sacrosanti. E si arriva poi alla Sonata di Rachmaninov, "una composizione dalle enormi proporzioni, sia strutturali che tecnico musicali – viene sottolineato nelle note al concerto –, con un dialogo fra gli strumenti che si infittisce e diventa sempre più mosso e ricco di effetti brillanti".

Silvia Chiesa e Maurizio Baglini sono interpreti di primissimo piano, in grado di far cogliere tutte le sfumature dell’intrigante ‘competizione’ fra due strumenti di enorme fascino. La violoncellista Silvia Chiesa, raffinata esploratrice di mondi musicali, ha rilanciato in particolare il repertorio del ‘900: con il pianista Maurizio Baglini, anch’egli attratto dalle sfide musicali, ha all’attivo oltre 250 concerti in tutto il mondo. Per la prestigiosa etichetta musicale Decca hanno inciso le Sonate di autori del calibro di Schubert, Brahms e Rachmaninov.