Piano estate sicura . Fd’I boccia Camporota:: "Street tutor poco efficaci e nessuna vera novità"

"Nessuna novità". Non usa mezzi termini Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia, per bocciare quasi integralmente il Piano sicurezza per l’estate illustrato dall’assessora Alessandra Camporota insieme al comandante della Polizia locale, Alberto Sola. "La vera notizia – commenta Negrini – è che Camporota ha finalmente battuto un colpo. Peccato che sia stato un colpo a vuoto. Il ‘Piano Modena sicura’ (presentato giovedì, ndr) era già stato annunciato dal sindaco e non contiene nessuna novità. Cinque punti già noti, nessuna svolta". Innanzitutto la questione del chiosco di piazza Matteotti, ’cavallo di battaglia’ proprio di Fratelli d’Italia, che aveva sollevato varie polemiche su un presidio fisso "inefficace", bollato come "uno spreco di risorse". "In sede di risposta a una nostra interrogazione – puntualizza Negrini –, proprio l’assessore che oggi si intesta la rimozione degli agenti dal presidio, pochi mesi fa lo difendeva a spada tratta. Ora si smentisce da sola, spostando gli agenti all’esterno. Ci sono voluti anni, ma come si suol dire: meglio tardi che mai".

Il secondo punto – elenca l’esponente di Fd’I – è "l’estensione del servizio di Street tutor, con un ulteriore aumento di spesa comunale di 50mila euro. Anche su questo abbiamo presentato un’interrogazione, da cui è emerso che il loro impiego è limitato alla gestione degli schiamazzi. Ricordiamo che, non avendo titolo di pubblico ufficiale, non possono intervenire in situazioni complesse. Nulla in contrario in linea teorica, ma prima il servizio va reso efficace, poi eventualmente, se necessario, potenziato".

Si passa poi ai parchi, su cui si concentrerà la sorveglianza. "Sulla maggiore attenzione nei controlli – sottolinea Negrini – è bene ricordare che già dai tempi della ‘Giunta delle percezioni’ Fratelli d’Italia denunciava la necessità di un’attività costante di verifica e monitoraggio su quanto accade negli spazi verdi, per riconsegnarli ai cittadini. Servono operazioni ad alto impatto, controlli continui e identificazioni sistematiche dei soggetti che occupano le nostre aree verdi. La chiusura anticipata (i cancelli esterni dei Giardini Ducali, ndr), invece, è la certificazione di una sconfitta".

Secondo Negrini, per ricapitolare, "siamo davanti a una totale assenza di sinergia e strategia". Il capogruppo di Fratelli d’Italia spende parole positive – "un’opportunità" – solo per il protocollo ’mille occhi sulla città’, firmato in Prefettura, che prevede una sinergia con gli istituti di vigilanza privata; per il resto "la conferenza stampa dell’assessore Camporota è stata la messa in scena di quanto era già noto, annunciato dal sindaco settimane fa, e che non porta nessuna novità. Tolto l’autocompiacimento, non c’è nulla". E, stoccata finale, "non possiamo evitare di soffermarci sulla dichiarazione ’ascolto sempre il territorio’. La domanda – conclude Negrini – sorge spontanea: quale territorio ascolta, esattamente? Ancora una volta, ribadiamo che la richiesta di dimissioni dell’assessore è più valida che mai".