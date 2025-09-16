Piano sicurezza : "Educatori e presidi fissi"

Non per intervenire ma per...prevenire. Dopo i numerosi e spiacevoli episodi anche violenti che hanno visto coinvolti lo scorso anno diversi studenti – risse, rapine, atti di bullismo e prevaricazione, intossicazioni da spray al peperoncino – quest’anno il Comune, insieme alla polizia locale ha messo in campo diverse iniziative per far si che i giovani frequentino le scuole in serenità. E’ stato infatti disposto un presidio fisso della Polizia locale negli istituti ritenuti più critici dal punto di vista della viabilità e nella zona dell’autostazione ma – novità assoluta – saranno presenti anche educatori di strada afferenti alla Caleidos inizialmente dinanzi a sei istituti scolastici della città. Occhi attenti, dunque, non solo in autostazione, spesso teatro di episodi di violenza e aggressività ma anche un po’ in tutte le aree di assembramento scolastico con la collaborazione con le associazioni di volontariato e con l’educativa di strada, appunto. Saranno inoltre vigilate le aree in prossimità di parchi, stazioni e fermate dei mezzi pubblici. Quelli che sono i punti principali del cosiddetto School tutoring, ovvero un piano di azioni che prenderà il via insieme al nuovo anno scolastico sono stati illustrati ieri nel corso di una conferenza stampa dinanzi all’istituto Barozzi.

"Quest’anno abbiamo cercato di fare un progetto articolato, che fosse comprensivo di tutti i problemi, estendendolo anche a presidi che vogliono contenere, ridurre il fenomeno del bullismo o episodi che creano problemi – afferma il comandante della polizia locale, Alberto Sola – Avremo presidi fissi sia per la sicurezza stradale, sia per evitare fenomeni complicati in autostazione e zona Polo Leonardo in particolare. Storicamente la stazione delle autocorriere è un punto delicato per definizione, lo scorso anno ci sono stati episodi che ci hanno visto intervenire in modo repressivo improtante. Quest’anno vogliamo provare a prevenirne maggiormente, essendo presenti con presidi per intercettare l’emergere di fenomeni da evitare". Saranno effettuate quindi anche attività di osservazione con pattuglie sul posto, unità cinofile e agenti in abiti civili ma stazioneranno nei pressi delle aree indicate dal Comando anche i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del Circolo Narxis.

L’amministrazione ha deciso di stanziare, rispetto al budget già previsto, ulteriori 16mila euro per sostenere l’iniziativa. "Il progetto nasce anche dall’ascolto del mondo scolastico nel suo complesso – ha spiegato l’assessora Alessandra Camporota – Prevede un piano complesso e sperimentale che potrà modificarsi alla luce dell’esperienza". Presenti davanti alle scuole anche gli educatori della cooperativa Caleidos, specializzati in educativa di strada che cercheranno di intercettare situazioni di rischio e disagio. La coordinatrice del progetto Caleidos, Federica D’Elia ha spiegato: "Lo scopo degli educatori è monitorare ciò che avviene all’esterno delle scuole e fare rete per poi procedere ad essere un punto di riferimento per i ragazzi. Metteremo in atto anche attività in base alle richieste dei ragazzi e ci presenteremo proponendo anche gadget". Gli educatori saranno ‘armati’ di merenda e tè caldo da offrire agli studenti. "Una presenza volta a favorire la convivenza e la prevenzione delle problematiche correlate al disagio giovanile e all’adolescenza, con lo scopo di tutelare e migliorare la sensazione di sicurezza dei giovani nei momenti della giornata di maggior afflusso, in entrata e in uscita dalle scuole" conclude Federica D’Elia.

Valentina Reggiani