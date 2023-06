Piano triennale di Amo "Impianti a idrogeno, interventi nei depositi"

Un nuovo impianto di rifornimento idrogeno in strada Sant’Anna. Il consolidamento strutturale del deposito bus di Zocca, il rinnovo dei portoni del deposito di Vignola, nuovi sistemi per il monitoraggio digitale dei bus.

Sono i nuovi obiettivi inseriti nel Piano triennale degli investimenti di aMo 2021-2023, aggiornato e approvato dai soci riuniti in Assemblea. Si tratta di 14.283.000 euro di investimenti in tre anni, di cui circa 5 milioni e mezzo finanziati da aMo senza accedere a linee di credito. I restanti fondi derivano dal PNRR, da co-finanziamenti regionali e locali, da investimenti di SETA e in piccola parte da risorse private. Di seguito gli interventi principali. Progetto Idrogeno: per incentivare una mobilità sempre più sostenibile aMo, in accordo con il Comune di Modena, Provincia e SETA ha stipulato a gennaio 2023 una convenzione per regolare i rapporti dei diversi Enti interessati nel progetto di acquisto di 12 autobus alimentati a idrogeno e realizzazione di un impianto di rifornimento e stoccaggio del carburante. L’impianto verrà costruito in Strada Sant’Anna 210, con ingresso indipendente da viale La Marmora. L’importo della realizzazione dell’infrastruttura, nel Piano investimenti di aMo, è di 5,5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni stanziati da aMo. 

Consolidamento bus di Zocca: Il deposito sarà interessato da importanti opere di consolidamento, per ripristinare la piena funzionalità della struttura, deterioratasi nel tempo. L’importo dei lavori è 650.000 euro.

Rinnovo dei portoni del deposito bus di Vignola: saranno sostituiti 11 dei 15 portoni esistenti, per un intervento del valore di 130.000 euro. 

Nuovi sistemi di monitoraggio di riempimento dei mezzi e digitalizzazione del TPL: sui mezzi del servizio urbano di Carpi nel 2023 sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza per conoscere in tempo reale il numero dei passeggeri a bordo e ottenere dati utili per la pianificazione del trasporto pubblico. Saranno inoltre implementate tecnologie per la digitalizzazione del TPL. L’intervento complessivo costerà 1.890.000 euro.

Azioni per il miglioramento delle performance del TPL: hanno manifestato interesse ad accedere al co-finanziamento di aMo 8 enti soci, per un totale di 608.00 euro stanziati da Agenzia. I progetti presentati riguardano il riordino della viabilità su assi percorsi dal servizio di TPL (trasporto pubblico locale), qualificazione dell’approdo e attesa delle fermate, realizzazione di nuove fermate e interventi di preferenziamento per i mezzi del trasporto pubblico.