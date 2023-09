Piano urbanistico, chiamata ai cittadini

Nelle intenzioni la realizzazione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) di San Felice vuole essere un percorso partecipato, costruito tenendo conto di quanto emerge da un questionario che l’amministrazione vuole rivolgere a tutti i cittadini. "Verso il Pug" è il titolo di una serata che si terrà domani presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, 100, alle 21, in cui sarà appunto presentato il questionario, che costituisce la prima tappa del cammino che dovrà fare questo fondamentale strumento urbanistico. Il Pug, infatti, è il nuovo strumento di pianificazione previsto dalla legge urbanistica regionale del 2017 e conterrà le varianti strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano del territorio. La sua definizione disegnerà la San Felice del futuro per un lungo periodo: dai bisogni del Comune e delle frazioni, al benessere delle persone, dalla riqualificazione degli spazi pubblici alle grandi sfide urbane, ambientali, sociali ed economiche. Nell’occasione i tecnici incaricati della predisposizione del Pug presenteranno ai cittadini i contenuti del questionario che potrà essere anche compilato e consegnato direttamente al termine della serata, in forma rigorosamente anonima. Sarà possibile seguire l’evento anche on line, in diretta oppure on demand, attraverso la piattaforma Civicam del Comune. Il questionario, che tutti i cittadini possono compilare anche on line dal sito del Comune, ha l’obiettivo di comprendere come i sanfeliciani valutano i quartieri e le frazioni in cui abitano, dal punto di vista dei servizi di prossimità e gli spazi pubblici e della qualità dell’abitare, ma anche come considerano i temi dell’ambiente, del paesaggio e dell’agricoltura, gli impatti del clima che cambia e la mobilità. Le risposte fornite permetteranno di orientare le politiche di pianificazione territoriale e urbanistica tenendo conto dei bisogni di chi abita il territorio.

al. g.