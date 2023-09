"Piano urbanistico di Nonantola: manca il confronto con la cittadinanza"

NONANTOLA

"Il Piano Urbanistico Generale che disegnerà il volto di Nonantola per i prossimi trent’anni, rischia di essere approvato senza il giusto confronto e, soprattutto, violando la normativa regionale". E’ questa, in sintesi, la pubblica denuncia che avanzano i consiglieri Forza Italia Antonio Platis e Pino Casano nei confronti dell’amministrazione comunale, che tra l’altro presenterà pubblicamente il Pug lunedì prossimo alle 20,45 al teatro Troisi. "La legge – incalzano Platis e Casano – parla chiaro. È necessario, ai sensi del comma 2 art. 45 della l.r. 242017 organizzare almeno un incontro pubblico durante il periodo di deposito e ciò non è ancora avvenuto. Ci sono stati due mini incontri, ma riservati ai soli tecnici e non sempre alla presenza dell’estensore del piano, nulla di pubblico. Adesso che mancano dodici giorni al termine delle osservazioni cosa si può fare? La risposta a questa domanda si annida nella stessa legge regionale, che dà la possibilità al Comune di prorogare ulteriormente di 60 giorni. Se l’Amministrazione non sana questo errore, vizia la procedura. Fare un incontro adesso sarebbe ridicolo: chiediamo di posticipare i termini di 60 giorni. Se l’Amministrazione "tirerà dritto" saremo costretti ad attivarci nelle sedi competenti per denunciare la violazione".

m.ped.