Piano urbanistico generale, si accendono le prime scintille

Per il centrodestra, che ha promesso battaglia, è ‘vessatorio’ nei confronti dei piccoli proprietari. Per il Partito Democratico, invece, si tratta di uno strumento che "oltre a rallentare il consumo di suolo, valorizza verde, sostenibilità e risparmio energetico". Si accende lo scontro sul Piano Urbanistico Generale di Formigine la cui adozione verrà trattata, martedi, dal consiglio comunale, e il pd risponde a Paolo Bigliardi e Costantino Righi Riva, rispettivamente Coordinatore e consigliere comunale della lista civica ‘Per Cambiare’ che avevano evidenziato come lo strumento che disegnerà la Formigine di domani "non tuteli i piccoli proprietari, favorendo piuttosto i grandi immobiliaristi". "Non c’è nessuna norma – ribattono il segretario cittadino del pd e il capogruppo Andrea Corradini -che danneggia i piccoli proprietari, i quali sono tutelati come o piu’ di prima: la normativa privilegia la sostituzione edilizia di fabbricati esistenti non più rispondenti alle normative sismiche ed energetiche vigenti, mantenendo i bonus sismici ed energetici previsti dal precedente strumento urbanistico: il nuovo PUG – concludono i due esponenti del pd - non solo non produce le penalizzazioni paventate da qualcuno, ma rappresenta un passo in avanti rispetto al precedente strumento anche in termini di semplificazione procedurale, in grado di dare una spinta verso il rinnovamento e miglioramento del patrimonio edilizio sul territorio".