Piano urbanistico, Gibellini torna in commissione

Altro ’blitz’ sassolese – ma dai toni meno accesi, rispetto a sabato scorso – per Gianni Gibellini, l’imprenditore del settore funerario protagonista di un infinito testa a testa con il Comune che, a suo dire, da 14 anni "ostacola" i suoi progetti. Di recente, come noto, Gibellini ha acquistato all’asta lo stabile di via Ancora 205 già sede della Pubblica Assistenza per realizzarvi una ‘funeral home’ andando tuttavia a sbattere su un vincolo che grava sull’edificio e gli impedirebbe di dar corso al proposito. Da qui la ‘battaglia’ intrapresa da Gibellini, che sta seguendo di persona le sedute della commissione che sta esaminando le deduzioni al Piano Urbanistico Generale: la riunione di sabato ha visto Gibellini chiedere la parola senza ottenerla (da qui la minaccia di rivolgersi al Prefetto) e quella di ieri sera ha confermato come l’imprenditore non abbia intenzione di ‘mollare’. Il clima, tuttavia, è stato più disteso, con meno frizioni tra le due parti. Il tema è molto tecnico, trattandosi di osservazioni al Piano Urbanistico.

Gibellini ha ottenuto un incontro con l’architetto Illari, dirigente tecnico del Comune di Sassuolo.

"Illari si incontrerà con i miei tecnici ed avvocati per cercare una soluzione" conferma l’imprenditore.