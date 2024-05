"Pianta infestante al Lago Santo, timori per turismo e ambiente"

Modena, 30 maggio 2024 – "L’ente gestione Parchi Emilia Centrale intervenga per estirpare la ‘Myriophyllum spicatum’ (comunemente detta "Millefoglio"), cioè la pianta infestante che ricopre quasi metà del Lago Santo a Pievelago in provincia di Modena".

Lo chiede Stefano Bargi, consigliere regionale ed eurocandidato della Lega, con un’interrogazione alla Giunta della Regione.

Nell’atto ispettivo, Bargi chiede tra l’altro "a quanto ammonti il contributo regionale ricevuto dall’ente Parchi e quali iniziative questo intenda intraprendere per risolvere la problematica che provoca danni all’ambiente e all’indotto economico di una zona importante per l’afflusso turistico nell’Appennino modenese".

L’esponente della Lega, inoltre, ricorda che il costo stimato per l’intervento di contrasto all’infestante è di circa 90.000 euro.

"Dopo il grido d’allarme lanciato dalla Sva (la Società Valorizzazione Abetone, che gestisce la pesca nel lago), dai gestori dei rifugi e dagli escursionisti, l’Ente Parchi avrebbe avviato un nuovo studio per indagare il fenomeno, richiedendo contributi regionali, in particolare quelli del bando per il rafforzamento della rete ecologica", spiega Bargi.

"Dallo studio dell’Università di Parma- continua il consigliere- emerge che rispetto al passato, la compagine floristica del lago risulta profondamente mutata per la presenza massiccia di Myriophyllum spicatum, mai segnalato prima nei laghi modenesi d’alta quota".

Tuttavia, osserva infine il leghista, "nonostante le richieste di intervento e i fondi stanziati dalla Regione, l’Ente Parchi non ha ancora attivato alcun contributo o misura concreta per affrontare la situazione".

Del problema se ne sta parlando con proposte anche negli incontri di lista della candidata Stefania Tognarelli.