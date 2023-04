Piantati più di 300 alberi per salutare i nuovi nati nel 2021

Più di trecento nuovi alberi piantati in prossimità di Cascina Girolamo, a ridosso del tratto di circonvallazione che da via Palestro conduce alla zona delle piscine e del polo scolastico. Sono, per l’esattezza, 302, uno per ogni bambino nato o adottato a Sassuolo nel 2021, gli esemplari la cui collocazione è stata ultimata lo scorso fine settimana, dando corso all’operazione ‘Un albero ogni nuovo nato’. L’area, che aveva già accolto gli esemplari piantati sempre in quella zona nel 2018, l’anno successivo e nel 2020, viene così ad essere delineata dal rimboschimento attuato da Sassuolo Gestioni Patrimoniali per conto dell’Amministrazione Comunale in un’ottica di salvaguardia e recupero ambientale che ha visto anche la realizzazione di un apposito habitat per le piante (ognuna fornita di biodisco pacciamante per limitare l’evaporazione del terreno, di una cannetta che ne garantirà il corretto sviluppo, di tubi antilepre che ne preservino l’integrità) oltre che dell’impianto irriguo ‘dedicato’ che, collegato a quello preesistente, garantirà il necessario approvvigionamento idrico ai nuovi esemplari. L’assessore all’ambiente Ugo Liberi ha voluto sottolineare l’importanza della messa a messa dimorascrivendo alle famiglie dei nuovi nati e dei bambini adottati, sottolineando come la piantumazione dei diversi esemplari dia corso alla legislazione vigente, recepita dall’Amministrazione che ha provveduto a porre a termine le operazioni di messa a dimora dei nuovi esemplari. "Questa iniziativa – scrive Liberi - si propone di dare un contributo concreto alla salvaguardia e al recupero dell’ambiente ma, soprattutto, vuole essere un messaggio rivolto a Voi e ai Vostri bambini affinché possiate creare un legame diretto con la natura".