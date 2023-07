Piante e arbusti ornano la discarica

Oltre 5.600 tra piante e arbusti faranno presto corona alla discarica per rifiuti non pericolosi di via Campana a Villafranca, gestita da Aimag. Il progetto di "Realizzazione di mitigazione naturalistica", relativo alla realizzazione dell’area boscata sui lati est e ovest è stato presentato venerdì sera in un incontro pubblico con la popolazione presenti il sindaco Alberto Calciolari, la vicesindaca Graziella Zacchini e l’assessora ad Ambiente ed energia Franca Paltrinieri, oltre all’agronomo Giovanni Mondani, che l’ha redatto, Marcella Bartoli, responsabile Area Impianti ambienti di Aimag, e Antonella Capruzzi, responsabile del sistema gestione ambientale di Aimag. I lavori, che cominceranno quest’anno, comporteranno un costo complessivo di circa 254.000 euro e verranno interamente sostenuti da Aimag. La piantumazione delle specie arbore sarà suddivisa per poco meno di 3.400 nell’area ovest, di circa 40.000 metri quadrati, e oltre 2.200 nell’area est, di circa 20.800 metri quadrati. Tra le essenze scelte per le fasce boscate, privilegiate quelle tipiche delle nostre campagne come querce, tigli e frassini, ma anche aceri campestri, carpini, gelsi neri e meli selvatici, mentre tra le specie arbustive, nocciolo, sanguinello, prugnolo, rosa selvatica, sambuco e ligustro. Le specie botaniche impiegate sono state scelte e valutate anche tenendo conto delle diverse classi di sviluppo in altezza, in modo da ottimizzare l’effetto di mitigazione visiva, privilegiando la capacità di resistenza, oltre a rapidità di crescita e longevità. Attentamente valutati nella scelta delle specie anche i caratteri di importanza naturalistica, come fioriture e variazioni cromatiche del fogliame e dei frutti, per agevolare la presenza di uccelli e piccoli mammiferi. Le nuove piante saranno accompagnate da un piano di manutenzione e di irrigazione per almeno i primi tre anni di vita della pianta.

Alberto Greco