Piante infestanti nel lago. Via ai lavori di rimozione

Sono iniziati ieri al Lago Santo di Pievepelago con appositi mezzi anfibi gli interventi per ridurre sensibilmente la presenza del millefoglio, pianta acquatica invasiva che, oltre ad alcuni danni ambientali, ne danneggia notevolmente l’immagine. In questo mese di ottobre, infatti, si sono avute presenze record di visitatori sulle rive del lago, attirati da un acceso ‘foliage’ degli alberi che lasciava senza fiato, tanto che più volte si è registrato il ‘tutto esaurito’ nel pur capiente parcheggio a valle dello specchio d’acqua. Sgradita alla vista solo la presenza sempre più massiccia del millefoglio d’acqua comune (Myriophyllum spicatum). L’ente Parchi Emilia Centrale è in prima linea per porre rimedio a questo problema di non facile soluzione, dato che la presenza del millefoglio non è un caso isolato ma un fenomeno strettamente legato al cambiamento climatico. Le estati sempre più calde, con acque superficiali che superano i valori abituali, hanno favorito la crescita eccessiva di questa pianta acquatica, che ha finito per coprire gran parte dello specchio d’acqua. "L’Ente Parchi – dice la presidente Luciana Serri – già ad agosto 2023 aveva incaricato l’Università di Parma di avviare un importante monitoraggio ecologico. In autunno 2024 è partita un’azione sperimentale con barchini anfibi che hanno rimosso parte della pianta, e l’impiego di geo-stuoie per impedirne la ricrescita. Questa azione è stata fondamentale per impostare al meglio un impegnativo progetto esecutivo e capire quale modalità di intervento restituisse maggiori risultati. Di recente – prosegue Serri – è stato approvato il ’progetto di tutela di Habitat e specie presso il Lago Santo Modenese’ che prevede la gestione e contenimento del millefoglio attraverso interventi mirati; il potenziamento degli habitat naturali nei siti contermini, per favorire la biodiversità; un quadro complessivo di monitoraggio scientifico e di gestione ecologica sostenibile. Sono già stati avviati gli strumenti per il monitoraggio futuro dei dati chimico-fisici. Si è quindi proceduto ad un primo affidamento di lavori ed ora hanno preso finalmente avvio gli interventi operativi". Al lago posto a 1.501 metri di altitudine hanno già iniziato a lavorare appositi mezzi anfibi, della specializzata ditta Siai Group di Laveno-Mombello (Varese) che stanno estirpando e raccogliendo quantitativi della pianta acquatica partendo dal tratto di lago antistante il rifugio Vittoria nei pressi dell’emissario. "Un progetto che consente di salvaguardare senza alterazioni la vita acquatica del lago – conclude la presidente – migliorando l’aspetto paesaggistico di questo luogo, tra i più incantevoli dell’intero Appennino". g.p.