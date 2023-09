"Piastrelle, siamo ancora leader del mercato"

"In questo 2023 di incertezza, la speranza è che la fiera sia una svolta per invertire la tendenza sui mercati internazionali". Guarda a se stesso, al suo presente e al suo futuro attraverso questa settimana di Cersaie, il distretto ceramico, e fa il punto nel corso della conferenza stampa internazionale che ha chiuso il primo giorno della kermesse, che celebra fino a venerdi la sua 40ma edizione presso la Fiera di Bologna. La dichiarazione di apertura è del neo Direttore Generale di ICE-Agenzia Maurizio Forte, che nel ribadire il peso del settore ceramico sul made in Italy non nasconde come, dopo i fasti del 2022, la congiuntura, soprattutto quella internazionale, meriti tutte le attenzioni del caso, anche considerato che il comparto esporta oltre l’80% di quanto produce e fa i conti con una concorrenza internazionale particolarmente agguerrita e spesso assecondata, nella sua aggressività, da vantaggi garantiti da sistemi legislativi decisamente meno penalizzanti rispetto a quelli che condizionano i produttori di casa nostra.

"Il fatturato dell’anno scorso ha superato i 7 miliardi di euro, in crescita del +16,5% sul 2021: l’Italia si conferma leader con una quota di mercato del 29%, decisamente superiore al 19% della Cina e al 18% della Spagna", ha ricordato il vicepresidente di Confindustria Emilio Mussini, non senza aggiungere, tuttavia, come "il fatturato del primo semestre di quest’anno segna un -14,4% e testimonia un rallentamento del mercato a livello globale". Luci ed ombre, insomma: le prime sono accese su un Cersaie da sold out, le seconde si addensano su un prossimo futuro di non semplice lettura, complice quella transizione energetica con cui le ceramiche fanno i conti da tempo, senza che questi conti tornino del tutto, tra aumenti dei costi sempre più difficili da sopportare e tutele non efficacissime da parte di chi – governo italiano ed europeo in primis – dovrebbe e potrebbe azionarle. "L’impegno per la sostenibilità delle nostre aziende ha radici lontane – ha sottolineato Armando Cafiero, Direttore Generale di Confindustria Ceramica – che ha portato ad una qualità dell’aria nel distretto ceramico con valori decisamente inferiori rispetto alle più stringenti normative europee, gli obiettivi ‘green’ sono condivisi da tutte le aziende ma l’impressione è che la sfida venga affrontata, a livello legislativo, spesso in modo puramente ideologico e lontano dalla realtà".