"Piattaforma per il mercato, passo importante"

"Un segnale positivo", secondo Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio, quello che ha voluto dare l’amministrazione comunale di Modena proponendo la piattaforma informatica (in fase di attivazione) che permetterà al Comune di registrare in tempo reale presenze e pagamenti inerenti al mercato settimanale del lunedì a Modena.

"Un passo importante verso la modernizzazione e la trasparenza grazie ad un sistema che va a rafforzare il monitoraggio – spiega Paolo Panini, presidente Anva Confesercenti Modena - e la rendicontazione e che rappresenta una risposta concreta alle esigenze di legalità e tracciabilità".

"Confesercenti insieme a Confcommercio, già da diversi anni avevano richiesto uno strumento del genere anche in sede di rinnovo della convenzione tra Amministrazione Comunale e consorzio il Mercato. Accogliamo con favore l’attivazione della nuova piattaforma digitale da parte dell’amministrazione Mezzetti. Finalmente un segno di discontinuità rispetto alle amministrazioni precedenti, che rappresenta un segnale forte di attenzione verso la trasparenza e la correttezza. I mercati settimanali sono luoghi vitali per la città, e meritano strumenti adeguati per garantire equità e fiducia. Come associazione, siamo da sempre impegnati nel promuovere una gestione responsabile e condivisa, e questa innovazione va esattamente in quella direzione", aggiunge Panini.

"Il prossimo passo che ci auguriamo compia questa amministrazione è che venga anche prestata una maggiore attenzione al rispetto del regolamento del mercato che prevede il divieto della vendita di merce usata che purtroppo prolifica ancora a dispetto delle norme", chiosa Alberto Dugoni (nella foto), presidente Fiva Confcommerco.

Le associazioni ribadiscono il proprio impegno nel collaborare con le istituzioni per valorizzare il ruolo del mercato settimanale del lunedì e tutelare gli operatori del commercio su suolo pubblico.

La piattaforma digitale è in fase di attivazione e permetterà all’Amministrazione comunale di Modena di registrare, in tempo reale, presenze e pagamenti relativi ai mercati cittadini, potenziandone così le procedure di monitoraggio che, a oggi, non danno comunque riscontro di anomalie. Nessuna notifica infatti è stata trasmessa al Comune dagli organi inquirenti rispetto all’irregolarità presunta del cosiddetto ’Mercato della terza domenica del mese’, le cui giornate sono disciplinate da ordinanze sindacali e, in virtù di una convenzione, soggette a monitoraggio e rendicontazione.