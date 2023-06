"Piatti insipidi e troppi sprechi, mensa scolastica bocciata"

E’ polemica sulla mensa scolastica a San Cesario. A sollevarla sono i consiglieri di opposizione Sabina Piccinini (Nuovo San Cesario) e Mirco Zanoli (Rinascita Locale), che tra ieri e l’altro ieri, in ragione di una mozione di Piccinini approvata nei mesi scorsi all’unanimità dal consiglio comunale, hanno fatto da assaggiatori alla stessa mensa scolastica, per testarne una seconda volta la qualità (il primo assaggio risale al novembre 2022). Entrambi i consiglieri di opposizione puntano il dito, dal punto di vista "pratico", su una questione: "C’è uno spreco eccessivo, e non per colpa dei bambini. I piatti che abbiamo assaggiato, specialmente i primi – rilevano i consiglieri – erano senza sapore. Comprendiamo quindi il perché tanti bambini non li mangino, o lascino sul piatto abbondanti porzioni". Poi Piccinini aggiunge: "Ho visto anche bambini mangiare solo del pane, che per fortuna è tenero, e lasciare lì tutto il resto". Sempre la consigliera, nella sua scheda di valutazione rincara la dose e scrive: "E’ davvero triste dover mangiare la mela a giugno (come frutta, ndr), quando le bancarelle vendono fragole, ciliegie, albicocche. Il problema è il gusto, il sapore dei piatti. Ma forse dipende anche da me. Non ho capito l’abbinamento frittata + lenticchie (proposta come secondo, ndr). No comment per le lenticchie. Suggerisco che in futuro il servizio mensa torni ad essere gestito direttamente dal Comune come avveniva in passato, con cuoche che facciano la spesa in negozi noti per la qualità del cibo che vendono. Non è detto che costi di più di un appalto che supera i 700.000 euro per tre anni". Sempre Piccinini, infine, rileva: "A Frassinoro, per esempio, il servizio di mensa scolastica è gestito da un bar ristorante locale. Tornare sul locale quindi si può, non è fuorilegge". Zanoli conclude: "Non ci sono mai state tante lamentele sulla mensa come quest’anno, tanto che abbiamo appunto richiesto, come consiglieri, di assaggiare personalmente i pasti".

Dall’altra parte il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi, replica: "Come avevamo annunciato, in queste settimane è in corso il monitoraggio della qualità del servizio, attraverso un questionario inviato a tutti gli utenti della mensa. Quello che ci interessa è il giudizio delle famiglie e, in base a questo, definiremo eventuali azioni successive". m.ped.