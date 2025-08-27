"Piazza aperta alle auto, si alla sperimentazione"

La proposta dell’imprenditore carpigiano Vannis Marchi, "riaprire piazza Martiri nei mesi invernali, così da rivitalizzarla. E poi, con l’ora legale, ripristinare la situazione attuale", ha fatto colpo su molti carpigiani, come dimostrano i discorsi monotematici di ieri nei vari locali pubblici del centro storico. Anche le associazioni di categoria hanno percepito con interesse la proposta di Marchi. "E’ un’idea che meritera di essere presa in considerazione – afferma Wainer Pacchioni, presidente di Confesercenti Terre d’Argine – e oggettivamente ne avevamo parlato anche tra noi a fine luglio. Non è che il commercio in centro presenta ‘qualche problema’, ma è morto: tutte le soluzioni possibili vanno messe sul tavolo e non scartate a priori. Accogliamo questa proposta, magari anche solo in fase sperimentale, inverno ed estate, salvo i giorni di mercato e i fine settimana in cui ci sono eventi. Piazza Martiri deve tornare un luogo appetibile, sia per i cittadini che per i commercianti che potranno investirci". "Vediamo positivamente la possibilità della riapertura di piazza Martiri. Sarebbe uno shock positivo per il commercio e un segnale importante a favore delle attività del centro, specie in vista della seconda parte dell’anno : aggiunge Riccardo Cavicchioli, presidente Lapam Confartigianato Carpi –. L’accesso alla piazza potrebbe attirare anche un maggior numero di visitatori. Naturalmente la misura è da accompagnarsi con un piano di mobilità sostenibile e un controllo attento dei flussi, affinché non si traduca in un ritorno al caos o a un peggioramento della qualità dell’aria. Una piazza aperta al traffico, regolamentato, consente a un numero maggiore di cittadini di raggiungere con maggiore facilità il cuore della città. Questo significa un afflusso più costante e diversificato, non solo nei fine settimana o durante eventi, ma anche nei giorni feriali, quando i negozi soffrono maggiormente la scarsa presenza di clienti". "Ci è piaciuta la proposta di Marchi, ha espresso entusiasmo e speranza e ce n’è sempre bisogno e conferma il suo interesse per Carpi", è il commento di Daniele Gilioli, presidente Confcommercio Terre d’Argine. "Allo stato attuale non sappiamo se sia possibile realizzare la proposta, ma ‘apre’ la via ad una alternativa per noi valida: consentire di parcheggiare nel vicino piazzale Re Astolfo, da ottobre ad aprile quando non ci sono eventi. Il sindaco Righi – prosegue Gilioli – in campagna elettorale aveva promesso molti parcheggi: il Meccano dalle poste, la cantina sociale, ma a distanza di un anno non si è visto nulla e assistiamo invece a una progressiva erosione dei posti auto". Secondo Roberto Bonasi, responsabile Cna Carpi e Terre d’Argine, "il tema del rilancio del centro storico è fondamentale. Al riguardo è necessario un ragionamento organico che coinvolga tutti gli attori per una strategia complessiva: l’hub urbano va in questa direzione".

Maria Silvia Cabri