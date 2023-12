Piazza blindata dopo la rissa tra stranieri

Presidio degli agenti della Polizia locale innanzi al sagrato della Cattedrale, in piazza Martiri, proprio sul luogo dove sabato scorso si è verificata la violenta rissa tra stranieri, con il bilancio di due feriti con arma da taglio, di 19 e 32 anni (il 19enne è ancora in terapia intensiva e prognosi riservata a Baggiovara, il 32enne, al Maggiore è in condizioni stabili). Da quando si è verificata l’aggressione, ogni giorno la Polizia locale stanzia davanti alla piazza e nella vicina via Loschi, considerati luoghi ‘sensibili’, turnandosi con le altre forze dell’ordine, per controllare gli spostamenti in macchina e in monopattino e le frequentazioni della zona. Una presenza che sta ricevendo il plauso dei cittadini, che si fermano a ringraziarli, dei residenti e dei commercianti del centro storico, tutti molto spaventati dopo quello che è accaduto.

"Chiediamo alle forze dell’ordine maggiori controlli, specie negli orari serali - Daniele Gilioli, presidente Confcommercio Carpi - e punizioni esemplari, severe e immediate per chi commette azioni delittuose. Altrimenti questi soggetti, italiani o stranieri che siano, si sentiranno padroni della città".

"Non è questione di essere razzisti – prosegue – ma in oltre 100 anni che abbiamo questa attività (Gilioli 1921 Multistore) non abbiamo mai subito un furto da carpigiani. Queste nuove generazioni sono sempre più disobbedienti e aggressive, pare cerchino solo un pretesto per iniziare una rissa". "La situazione sta degenerando - prosegue Massimiliano Siligardi, direttore Confesercenti Unione Terre d’Argine -.Non si stratta più di, pur sempre gravi reati predatori, il livello di criminalità si è innalzato, sono urgenti politiche attive di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Inoltre – sottolinea Siligardi – gli sforzi di controllo, intensificati, non devono poi essere vanificati da una giustizia ‘colabrodo’. Quando gli autori di questi reati sono identificati, devono essere sottoposti a pene adeguate, proporzionate a quanto fatto e non lasciate libere di reiterare il delitto. E l’esperienza anche abbastanza recente lo ha dimostrato". "Dopo i reati predatori della scorsa estate (le spaccate a vari esercizi commerciali), noi associazioni di categoria abbiamo incontrato sindaco e giunta. Ottimo il potenziamento degli strumenti di difesa passiva (telecamere, inferriate, vetri antisfondamento) e l’estensione del fondo vittime del reato anche ai titolari di imprese, con l’auspicio del potenziamento del fondo sicurezza della camera di commercio. I recenti fatti richiedono però una sicurezza attiva, che non può certo essere delegata ai privati".

Maria Silvia Cabri