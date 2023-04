Piazza, cantiere a ostacoli Il termine slitta a ottobre

È trascorso ormai un anno. Il 25 marzo 2022 si apriva il cantiere per la riqualificazione di piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico di Finale. E a distanza di dodici mesi – a ben guardare – non tutto è filato liscio, anzi il mastodontico progetto ha dovuto fare i conti con vari problemi che hanno bloccato i lavori per lunghi periodi. Un cantiere a ostacoli. Secondo gli annunci di un anno fa, tutto il rifacimento avrebbe dovuto concludersi fra tre mesi, a fine giugno, ma (a quanto pare) forse non siamo neppure a metà dell’opera e verosimilmente il traguardo si sposterà più avanti. "Di quanto?", si chiedono preoccupati commercianti e residenti, alle prese con forti disagi.

"Il progetto esecutivo approvato a suo tempo ha incontrato alcune difficoltà che lo hanno condizionato – ammette il sindaco Claudio Poletti –. Si è resa necessaria una variante che ha modificato aspetti dei lavori da eseguire". Lo ‘scoglio’ principale è stato rappresentato dalle vasche di raccolta delle acque piovane che erano previste nel sottosuolo, anche per alimentare le piante che verranno collocate al centro della piazza. "In base alla morfologia del terreno ci si è resi conto che scavando in profondità si sarebbe rischiato di captare acque di falda", prosegue il sindaco. Eliminate le vasche, quindi, si è pensato a un sistema più ‘tradizionale’ di sottoservizi e hanno dovuto essere riviste anche le pendenze. E poiché non si può scavare troppo, sarà necessario alzare leggermente il livello della pavimentazione: i marciapiedi, che erano ‘spariti’ nel precedente progetto, tornano a essere previsti. Le piante al centro della piazza ci saranno, con piccole aiuole, ma come si irrigheranno?

Fra i lavori già eseguiti, il primo tratto dell’ampliamento del ‘marciapiede della rana’ in cemento architettonico rosa, mentre Sorgeaqua ha effettuato il rinnovo di condutture e allacciamenti. E adesso? "Proprio l’altro ieri la Soprintendenza ci ha dato l’ok: in un lato della piazza erano riemersi resti di murature che tuttavia non richiedono altri stop. Lunedì poi ci sarà un incontro fra l’impresa e il tecnico che ha eseguito la variante, così da stilare il piano dei nuovi lavori", annuncia Poletti. Secondo il sindaco, le opere verso via Mazzini dovrebbero essere portate a conclusione entro poche settimane con la posa del porfido: da maggio il cantiere dovrebbe spostarsi nell’altro settore. "A seguito della variante, il nuovo termine dei lavori slitta a fine ottobre. E dovrà essere rispettato", dice il sindaco che non nasconde il desiderio di inaugurare la piazza prima di Natale.

Ma fra residenti e commercianti serpeggiano perplessità e timori: le lentezze e gli intoppi dell’anno trascorso non lasciano ben sperare. Il Comune intanto sta rimborsando la Tari agli esercenti che hanno presentato richiesta e i ‘ristori’ verranno confermati anche per la prosecuzione dei lavori. E tutti i posti auto che spariranno? Finora non si sono viste molte soluzioni alternative. "Abbiamo già aperto l’area di sosta di via Trombi – ricorda il sindaco – e ci stiamo adoperando per individuare nuovi stalli in centro storico. Intendiamo anche mettere in vendita Palazzo Pirani, per ricavare risorse".

Stefano Marchetti