Piazza Cittadella, fuga di gas. Automobili fatte spostare

Disagi e qualche momento di apprensione, ieri pomeriggio, in piazza Cittadella a causa di una grossa perdita dalla conduttura del gas. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici di Inrete (società del Gruppo Hera) insieme a diverse squadre dei pompieri e, in breve, è stata individuata la perdita e posta in sicurezza l’area. La grossa perdita ha riguardato la tubazione principale di metano che passa sulla strada, quella che porta il gas alle palazzine di fronte al liceo classico Muratori. Dopo aver eseguito diversi fori per individuare la perdita, i tecnici sono riusciti ad intercettarla iniziando quindi immediatamente i lavori di messa in sicurezza. Contestualmente, sono stati anche allontanati alcuni studenti che stazionavano all’esterno dell’istituto e intimato agli automobilisti di spostare le vetture. Il traffico è stato deviato e il tratto di strada chiuso dalla polizia locale. Fortunatamente negli edifici adiacenti, ispezionati dai vigili del fuoco non sono state rilevare concentrazioni di gas pericolose. In poco tempo, alle 17.15 circa, è stata individuata la fuga e subito sono iniziate le procedure di chiusura e messa in sicurezza. Non è stato necessario evacuare case o edifici pubblici.