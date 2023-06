Piazza, colletta dei commercianti Ristrutturata la fontana simbolo

Torna a funzionare, grazie alla sinergia tra Lapam Confartigianato, commercianti locali e amministrazione comunale, la fontana di piazza Sassatelli, per tanti spilambertesi un punto di riferimento del paese, che era da anni in disuso. Con un investimento complessivo di circa 2.000 euro, parte stanziati dai commercianti e parte dal Comune, la fontana è stata rimessa in funzione, ma le novità non finiscono qui. "Questo luogo – spiega Angelica Martina, segretario Lapam di Spilamberto – è un simbolo del paese, per cui vogliamo continuare a curarne la manutenzione, rendendolo ancora più bello e mantenendolo funzionante. Il progetto, insomma, non è finito ma continuerà nel tempo". Per l’inaugurazione di questa restituzione al pubblico della fontana e del parco attiguo è stato scelto, non a caso, il momento della Fiera di San Giovanni, la manifestazione principale che si svolge ogni anno a Spilamberto e che proseguirà oggi e domani con diverse iniziative. "Il nostro ruolo – sottolinea ancora Martina – è stato quello di fare da collante rispetto a tanti soggetti e all’associazione ’Le Botteghe di Messer Filippo’, un lavoro di squadra che permette a Spilamberto, proprio in occasione della Fiera, di poter fruire di questa fontana completamente ristrutturata". All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Spilamberto, Umberto Costantini, l’assessora comunale Stefania Babiloni, Angelica Martina e naturalmente agli esercenti che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato.

"Questo – ha aggiunto il sindaco Costantini – è davvero un esempio di buona collaborazione. Chi abita e lavora in piazza rende vivo lo spazio, ma certamente la gelateria ravviva la situazione e rende quello spazio un nuovo luogo da vivere. Come amministrazione abbiamo cercato di contribuire finanziando una parte dei lavori della fontana e installando ulteriori giochi nel parchetto adiacente, in modo che possa esser vissuta anche di sera dalle famiglie". Marco Pederzoli