"Piazza deserta, ruspe ferme da due mesi". Commercianti ’ostaggio’ dell’eterno cantiere

È trascorsa l’estate, è arrivato l’autunno e il maxicantiere per il rifacimento di piazza Garibaldi è fermo, bloccato, congelato ormai da più di due mesi. La piazza appare come un enorme cratere lunare, le transenne sono sbilenche, fra le pietre sono cresciute le erbacce, e intanto regnano sovrani polvere, rifiuti, sporcizia e incuria mentre le macchine operatrici sono ferme da tempo. E quando viene la sera – aggiungono i residenti – i lampioni spenti e la desolazione rendono l’ambiente ben poco rassicurante. "Sembra il deserto", commentavano qualche giorno fa persone in visita a Finale. E in effetti, il rischio che la piazza possa diventare realmente un deserto esiste: alcune attività commerciali hanno chiuso, i cartelli con la scritta ‘Affittasi’ si moltiplicano e i negozi che resistono vedono assottigliarsi i loro incassi. "È un disastro", commenta un commerciante, senza troppi giri di parole. Il sindaco Poletti aveva promesso che la piazza sarebbe stata pronta fra ottobre e novembre ma – a ben vedere – questo obiettivo sembra assai lontano. E l’inverno non potrà che peggiorare la situazione.

Avviato nel marzo dell’anno scorso, il cantiere di piazza Garibaldi sembra essere nato sotto una cattiva stella (come molti temevano). Il progetto è stato presentato una prima volta poi si è dovuto modificare, quindi è stato necessario effettuare un secondo bando per realizzare le tubazioni di captazione delle acque. Tutte queste varianti e modifiche hanno provocato lunghi blocchi dei lavori. Ora – a quanto si apprende – sarebbe insorto un contenzioso legale fra l’impresa e il Comune, per cui le opere non possono procedere. Ma fra commercianti e residenti stanno crescendo lo sconcerto, la preoccupazione e anche la rabbia. Ieri se ne è fatta interprete anche la Lapam, per voce di Gabriele Sedezzari, presidente della sede finalese: "Non è possibile che a causa di una controversia legale tra l’impresa esecutrice e la direzione lavori, a subirne le conseguenze siano i commercianti del luogo, che con tutta probabilità non vedranno riaprire la piazza a ridosso del Natale, uno dei periodi più importanti per i pubblici esercizi – sottolinea Sedezzari –. A metà settembre avevamo ricevuto rassicurazioni da parte dell’amministrazione comunale sul fatto che avrebbero agito per affidare i lavori alla seconda impresa in graduatoria nel bando, così da avere la ripartenza del cantiere nel giro di pochi giorni. Così non è stato e noi commercianti siamo ancora al palo". Se a questo si aggiunge lo stallo nei lavori per il ripristino del ponte vecchio (chiuso ormai da anni) e la carenza di parcheggi, si comprende come la situazione sia veramente complicata.

Da noi interpellato, il sindaco Claudio Poletti ieri ha preferito non dare spiegazioni, riservandosi di effettuare una comunicazione in una prossima riunione con i commercianti e al consiglio comunale: "Da parte nostra confidiamo comunque di risolvere la situazione con l’impresa e che quindi i lavori possano riprendere", ci ha fatto sapere. Ma più passano i giorni, le settimane e i mesi, più tutto sembra ingarbugliarsi, oltretutto in assenza di spiegazioni e di informazioni ai cittadini. Su questo importante progetto – osserva qualcuno – c’è in gioco anche la credibilità del Comune.

Stefano Marchetti