Piazza di Montale, partito il cantiere

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione di piazza Braglia, a Montale. A darne notizia è una nota dell’amministrazione comunale, che spiega: "E’ un intervento atteso e strategico per la frazione che, una volta ultimato, darà ai montalesi uno spazio nuovo e migliorato, con più verde e lo stesso numero di parcheggi. Per consentire il cantiere di piazza Braglia, disposto lo spostamento temporaneo del mercato settimanale del martedì nell’area di sosta di via Piemonte, che resterà chiusa ogni martedì dalle ore 6 alle 15 fino alla fine di aprile".