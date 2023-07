Piazza Garibaldi, cantiere ancora fermo Un nuovo bando per i lavori aggiuntivi

Che il rifacimento di piazza Garibaldi potesse essere una corsa a ostacoli, lo si era capito già l’anno scorso. Ma anche alla ripresa dei lavori dei mesi scorsi, dopo le prolungate soste e la variante nel progetto, non tutto è filato liscio come si sperava. Il cantiere è di nuovo fermo da quasi tre settimane, e questo ha alimentato nuove preoccupazioni fra commercianti e residenti. Ormai sono trascorsi più di 15 mesi dall’avvio delle opere e il traguardo sembra ancora molto lontano. "Ma io continuo a essere determinato nel desiderio di inaugurare la piazza prima di Natale", ha rubadito il sindaco Claudio Poletti, durante un incontro urgente richiesto dal Comitato commercianti che in una lettera avevano sottolineato la gravità della situazione.

Più di trenta esercenti (con il presidente del Comitato Massimo Magni) hanno partecipato all’incontro al Maf. Il sindaco ha riepilogato le tappe del cantiere e ha ricordato che è stato necessario modificare "il progetto che abbiamo ereditato", eliminando le vasche di decantazione delle acque piovane – inizialmente previste al centro della piazza – che avrebbero potuto provocare tracimazioni e allagamenti. "Secondo la variante del progetto, si procederà con sottoservizi e caditoie per la raccolta e la confluenza delle acque", ha spiegato Poletti. Questo però ha comportato la necessità di un altro bando di gara (espressamente per questi nuovi lavori aggiuntivi) che in base al prezzario regionale ammontano a circa 80mila euro: se l’è aggiudicato una ditta diversa, rispetto a quella che esegue i lavori principali. "Già la prossima settimana questa impresa inizierà con le sue opere", ha assicurato il sindaco. Tuttavia diversi, fra i presenti, hanno espresso preoccupazioni rispetto al coordinamento di due imprese: "Non rallenterà ulteriormente i lavori?"

Resta poi il tema bollente dei parcheggi. "Un sopralluogo ha permesso di individuare una ventina di posti auto che potranno essere messi a disposizione, in via Sauro, largo Cavallotti, corso Matteotti, via Zuffi e corso Cavour", ha annunciato Poletti. Non si tratta però di nuovi stalli, ma della sostanziale ufficializzazione di posti che venivano già occupati ‘liberamente’ (e talora sregolatamente) dalle auto e che adesso verranno segnalati dalle apposite strisce. Certo, il maxicantiere in piazza, la carenza dei parcheggi in centro e la prolungata chiusura del ponte vecchio sono tutte spine nel fianco in un paese ancora fortemente segnato dalle ferite del terremoto di undici anni fa.

Stefano Marchetti