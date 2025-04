"Piazza Garibaldi, il luogo dove sentirsi a casa"

Le majorettes sorridenti e danzanti, i tamburi dei Rulli Frulli in versione marching band, i bimbi in bici fra i paletti della gimkana, gli stand delle associazioni e l’immancabile profumo delle frittelle cotte e mangiate hanno accompagnato ieri la ‘rinascita’ di piazza Garibaldi, finalmente inaugurata dopo più di tre anni di lavori e di enormi disagi e sofferenze per i residenti e per gli esercenti.

"Oggi è la giornata della riconoscenza e dell’apprezzamento", ha esordito il sindaco Claudio Poletti, salutando il ritorno della piazza, "uno spazio urbano che ha fatto la storia dei finalesi, ospitando sempre i grandi eventi di questa comunità". È ben noto tutto il calvario che ha accompagnato il cantiere, avviato e poi interrotto, fra modifiche al progetto e prolungati blocchi dei lavori: pavimentata con la bellezza di 340mila cubetti di porfido, la nuova piazza ("Molto diversa da quella di prima", ha aggiunto Poletti) è dedicata alle relazioni fra le persone e alle famiglie, "un luogo in cui sentirsi a casa". Attorniato dall’intera Giunta comunale, il sindaco ha voluto dunque ringraziare il Consorzio Citea che ha condotto in porto l’opera (dopo la risoluzione del contratto con la prima ditta), insieme ad Alberto Villotti dell’impresa Arredo Urbano e a Non solo verde, e ha anche consegnato un attestato speciale di riconoscenza a due finalesi, Fabio Pedrazzi e Roberto Galavotti, che hanno permesso di creare i contatti con la nuova impresa per uscire dal vicolo cieco in cui sembrava essersi incastrato il cantiere. Ma un ringraziamento speciale Poletti ha voluto darlo anche ai dipendenti comunali e perfino... agli umarell "che con i loro consigli hanno seguito l’avanzamento dei lavori".

Presenti alla cerimonia diverse autorità, l’onorevole Andrea De Maria e vari consiglieri regionali, Gian Carlo Muzzarelli, Maria Costi, Ludovica Carla Ferrari e Luca Sabattini, che hanno tagliato il nastro insieme al sindaco. Certo, piazza Garibaldi è tutta nuova ma in questi anni diverse attività hanno chiuso i battenti, proprio per le difficoltà e le incertezze: tra l’altro nel nuovo assetto sono spariti più di 50 posti auto.

"Entro fine mese istituiremo un fondo per sostenere e finanziare nuove attività che vorranno insediarsi in piazza", ha promesso il sindaco che ha anche annunciato passi avanti per il recupero del Palazzo Comunale, ancora ingabbiato e ferito dal terremoto del 2012: "Il progetto esecutivo è pronto, abbiamo fatto la gara per la direzione dei lavori, dovremo assegnare le opere", ha anticipato.

Ma sul futuro di Finale restano diverse spine, fra cui la tormentata questione della discarica. Durante la cerimonia di inaugurazione della piazza, i componenti dei comitati e dell’Osservatorio civico "Ora tocca a noi" hanno dato vita a una protesta civile, indossando i cartelli "Giù le mani dalla nostra terra": "Mentre ci sono procedimenti giudiziari ancora in corso, la Regione, qui presente con i suoi consiglieri, avrebbe dovuto sospendere l’autorizzazione di questa discarica – ha sottolineato Maurizio Poletti dell’Osservatorio –. È noto l’inquinamento ambientale che va avanti da almeno 15 o 20 anni, eppure si continua a insistere. Finale non merita questo trattamento: qui c’è in gioco la nostra salute e quella dei nostri figli e nipoti".

