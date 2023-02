Piazza Garibaldi, Poletti convoca gli addetti ai lavori "Basta interruzioni, trovino un accordo operativo"

Richiamo del sindaco di Finale Claudio Poletti per i ritardi che ostacolano i lavori in piazza Garibaldi, mentre qualche concreta prospettiva si apre per la sistemazione di Ponte Vecchio, lo storico manufatto che attraversa a ridosso del centro il fiume Panaro e che collega alla frazione di Alberone. Incalzato dalla insoddisfazione e dai malumori della gente e dei commercianti che da anni soffrono per l’inagibilità del ponte – l’ultimo stop risale addirittura al 13 febbraio 2020 – e per la presenza del cantiere che rende disagevole l’accesso alla centrale piazza della città, il primo cittadino si è sentito in dovere di pubblicare un video sul sito del Comune per fare il punto sullo stato di queste opere. "Nei prossimi giorni – afferma Poletti – convocherò un incontro a cui saranno presenti la ditta incaricata dei lavori di piazza Garibaldi, il consorzio di appartenenza, la direzione lavori e Sorgea, per fare il punto sullo stato di avanzamento e risolvere le problematiche che al momento tengono bloccato il cantiere". Gli ostacoli cui fa riferimento il sindaco riguardano contenziosi legati a perizie di varianti che comportano modifiche rispetto ai lavori da eseguire, con particolare riferimento ai sottoservizi. "Occorre assolutamente – afferma perentorio Poletti - che le parti in causa trovino un accordo operativo per proseguire con i lavori senza avere più interruzioni".

Uno spiraglio, invece, si è aperto per Ponte Vecchio dove, a meno di timori per piene del fiume, già con l’arrivo della primavera potrebbero iniziare i lavori di messa in sicurezza. "Per quanto riguarda il Ponte Vecchio - spiega Poletti - il 19 gennaio scorso la Centrale Unica di Committenza ha affidato i lavori alla ditta che nel bando di gara era risultata terza classificata, dopo la rinuncia delle prime due arrivate. Da quel momento sono scattati i 35 giorni che porteranno alla firma del contratto. Nel frattempo, l’impresa ha risposto positivamente alle verifiche sulla congruità dei prezzi (la base d’asta per l’appalto è 340mila euro, ndr) e sulla dotazione tecnologica per l’esecuzione dei lavori. Una volta firmato il contratto avremo il passaggio con Aipo per ottenere l’ok al cantiere".

Alberto Greco