Piazza Garibaldi, si riparte. Da lunedì tornate le ruspe. Ora si ricomincia daccapo

La scorsa settimana una squadra di operai ha rimosso tutte le erbacce infestanti che si erano ‘allargate’ fra gli scavi e le pietre. Poi lunedì mattina sono ricomparse le ruspe, e in piazza Garibaldi (a quanto pare) sono ripresi i lavori. Dopo il lungo fermo del cantiere e dopo il ‘licenziamento’ della prima ditta appaltatrice, il Comune ha affidato le opere a un nuovo consorzio assegnatario. Alle transenne che circondano la piazza (e che ieri sono state risistemate per allargare gli spazi di accesso alle attività) è comparso un nuovo tabellone che recita "Inizio dei lavori - 4 giugno 2024". Come a dire che per piazza Garibaldi questo è un nuovo inizio, "anche se – dicono esercenti e residenti – i due anni e due mesi precedenti del cantiere non si possono cancellare soltanto con un cartello". E di sicuro anche la situazione della piazza ha ‘pesato’ sul risultato elettorale che a Finale (dove si votava solo per le Europee) ha visto Fratelli d’Italia scavalcare abbondantemente il Pd. Xxx "I lavori in piazza saranno completati entro fine anno", annuncia Michele Gulinelli, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, che in una nota fa il punto anche su altre opere pubbliche ancora aperte. Entro la fine di giugno – anticipa Gulinelli – si arriverà alla riapertura della piscina scoperta: "Dopo la posa della pavimentazione esterna si sta procedendo alla posa del telo interno alla vasca. Si passerà quindi al riempimento e al collaudo degli impianti". Per quanto riguarda la riqualificazione della piscina coperta, nei prossimi giorni sarà consegnato il cantiere all’impresa che si è aggiudicata l’appalto: "L’avvio dei lavori dovrebbe avvenire in brevissimo tempo – sottolinea il vicesindaco –. Il completamento è previsto per l’autunno". Continuano anche i lavori di costruzione della nuova palestra in via Monte Grappa: è iniziata la posa della pavimentazione interna e l’esecuzione della tinteggiatura esterna. La nuova struttura dovrebbe essere consegnata tra fine luglio e inizio agosto. Xxx In luglio si dovrebbe anche riaprire il Ponte vecchio: "La scorsa settimana sono terminati i lavori di saldatura di parte delle strutture di rinforzo – spiega Gulinelli –. In settimana si svolgerà il sopralluogo da parte della ditta incaricata per gli impianti semaforici. Dopo le opere di collaudo si potrà riaprire il ponte alla circolazione veicolare". "Questi sono i risultati che stiamo iniziando a raggiungere grazie al lavoro serio e professionale di tutti e alla collaborazione con la Regione", commenta il sindaco Claudio Poletti.

