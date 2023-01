Piazza Martiri, ancora parcheggio selvaggio

Comincia il nuovo anno, non cambiano le abitudini dei sassolesi che i conti con gi stalli di sosta disegnati sulla ‘nuova’ piazza Martiri Partigiani non hanno evidentemente imparato a farli. Non del tutto, almeno: e se durante le feste l’assalto alla piazza e ai parcheggi liberi – o meglio agli spazi liberi, anche quelli deputati all’attraversamento della piazza –spesso non hanno avuto pietà né dell’isola circostante la Guglia e nemmeno dell’installazione innalzata dall’Amministrazione Conunale nei pressi della Guglia stessa, spesso ‘coperta’ dai cofani delle automobili, gennaio ripropone il tema del parcheggio selvaggio. E, stando alle lamentele di tanti, di una presenza non particolarmente assidua di chi – la Polizia Municipale – sulla regolarità della sosta dovrebbe vigilare, sanzionando alla bisogna. In realtà, a ben vedere, la presenza delle pattuglie c’è, ma non è presenza fissa, mentre è decisamente più assidua la presenza di auto buttate un po’ a caso sul selciato rifatto di fresco, con buona pace di quelle borchie che delimiterebbero gli stalli ma che, dicono in tanti, "non sono di facile lettura".

Detto che non meno invisibili delle borchie sembrano essere i pali dell’illuminazione, spesso bersaglio di incauti paraurti che ne hanno già danneggiato non meno di una mezza dozzina, resta da aggiungere come in merito alla piazza si registri anche il disappunto del sindaco Gian Francesco Menani. Che davanti al consiglio comunale ha ammesso criticità ben note ("Parcheggio selvaggio? E’ vero") ribadendo tuttavia la linea della tolleranza zero ‘sdoganata’ dopo che sulla piazza sono state completate le segnaletiche, verticali e orizzontali, che delimitano gli spazi di sosta senza lasciare spazio ad interpretazioni di sorta. Ma respingendo, contestualmente, le accuse di controlli insufficienti e interventi non troppo puntuali.

"Non è vero che non interveniamo: di contravvenzioni – ha detto - ne facciamo dalle quaranta alle cinquanta al giorno, quindi forse interveniamo anche troppo". Il problema è l’indisciplina dei più, e di quanti, ha detto ancora il Sindaco "se potessero, entrerebbero con la macchina nei negozi". Un paradosso, certo, ma è vero che la nuova piazza e gli automobilisti d’accordo non vanno, e che sono ancora in parecchi che non esitano a invadere le aree di sosta riservate agli scooter o la fetta di piazza su cui la sosta è vietata. E sulla quale, tra non moltissimo, dovrebbero apparire i famosi ‘elementi di arredo urbano’ previsti: per ora capita che, qui come in terza fila e come sul ‘cannocchiale’ tra via Rocca e via Battisti parcheggino automobilisti indisciplinati.

Stefano Fogliani