"Piazza Martiri è dei cittadini, non delle auto"

"La Piazza è dei cittadini, non delle auto". Sul dibattito in corso circa il futuro di piazza Martiri Partigiani entra anche Legambiente, con una presa di posizione che va parecchio oltre da quanti emerso fin qua. Ricapitoliamo: una petizione firmata dal oltre 100 commercianti chiedeva più posti auto in piazza e lo spostamento degli eventi che in piazza si tengono verso piazzale della Rosa e a quella petizione hanno replicato prima l’assessore al commercio Federico Ferrari, garantendo l’interessamento relativamente alla prima questione, opponendo un secco ‘no’, invece, all’ipotesi di spostare altrove gli eventi.

Poi il Comitato Commercianti Centro Storico si è dissociato dalla petizione e infine Confesercenti ha sottolineato come "il problema della carenza dei parcheggi è urgente, ma – la sintesi dell’associazione di categoria – gli eventi è giusto restino in piazza") e da ultima, ecco Legambiente che rilancia l’ipotesi di una pedonalizzazione della piazza, andando in direzione opposta e contraria a chi non solo vuole i parcheggi, ma li vuole addirittura aumentare, rivedendo l’attuale assetto della piazza. "Da anni – scrive Legambiente – ci battiamo perché la piazza centrale diventi un luogo pedonalizzato vivibile, ricco di socialità e di eventi culturali e non rimanga solamente un parcheggio come oggi. Apprendiamo pertanto con stupore dell’iniziativa che vorrebbe addirittura aumentare il posto occupato dalle automobili, rubando ulteriore spazio alla già risicatissima area riservata ai pedoni che, in ogni caso, viene continuamente violata dalle auto in sosta vietata".

La proposta di aumentare ulteriormente gli stalli in sosta, prosegue Legambiente, "è surreale, considerando che tutte le città moderne stanno andando nella direzione opposta, verso una pedonalizzazione sempre più ampia dei centri storici, che tornano così a vivere ed essere di nuovo un luogo al servizio dei cittadini e per le famiglie". Gli ambientalisti replicano anche ai commercianti, che legano la permanenza dei posti auto alla sopravvivenza dei loro esercizi, evidenziando come "i loro problemi non si risolvono aggiungendo ulteriori parcheggi davanti ai negozi, ma con centri storici più belli ed a misura d’uomo".

Ad avviso di Legambiente il futuro va in direzione contraria a quanto richiesto dai commercianti. "Sogniamo – la conclusione – marciapiedi e piste ciclabili senza auto in sosta; una piazza in cui si possa passeggiare senza il rischio di essere investiti ed intossicati dai gas di scarico, una piazza dove si possa chiacchierare senza il rumore delle auto che girano in tondo".

